Energiescans moeten weer op toerental komen met Vlaamse steun

In normale tijden voeren 'energiesnoeiers' jaarlijks 20.000 gratis energiescans uit bij mensen uit kwetsbare groepen. Die krijgen tips om energie te besparen en een gratis pakket met spaarlampen, een spaardouchekop en tochtstrips.

Daarnaast wordt de energiefactuur doorgelicht en eventueel een goedkopere leverancier voorgesteld. De energiescanbedrijven doen ook voorstellen voor gerichte energiebesparende investeringen en uitleg over bestaande premies en renteloze leningen voor kwetsbare huishoudens. De scans zijn gratis voor mensen die een laag inkomen hebben of in een sociale woning leven. Ze kunnen die aanvragen bij Fluvius.