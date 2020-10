'Er is nog niets beslist over de Brusselse stadstol'

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters ontkent dat een Brusselse stadstol ingevoerd wordt zinder overleg met de deelstaten. 'Er is nog niets beslist.'

'Alles zit in een concept- en studiefase', zei Peeters (Open VLD) in het Vlaams Parlement tijdens een actuadebat over de Brusselse stadstol. Afgelopen donderdag berichtte De Tijd dat de Brusselse regering haar plannen daarrond heeft geconcretiseerd. Met een tolfheffing op wie Brussel met de wagen binnenrijdt, wil het Brussels Gewest een half miljard euro ophalen.

Mij is formeel bevestigd dat de Brusselse regering geen beslissing heeft genomen. Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit

Het klopt volgens Peeters niet dat er geen overleg met de andere deelstaten komt. 'Mij is formeel bevestigd dat de Brusselse regering geen beslissing heeft genomen. Begin oktober heeft Sven Gatz (Brussels Open VLD-minister, red.) gezegd dat hij een pleitbezorger is van overleg tussen de deelstaten. Dat lees ik ook in het regeerakkoord.' Peeters heeft Elke Van den Brandt (Groen), de Brusselse minister van Mobiliteit, aangeschreven om het overleg te beginnen.

De plannen voor een stadstol krijgen steeds vaster vorm, blijkt uit documenten van de Brusselse administratie - met de hulp van het advocatenkantoor Stibbe - die aan de regering zijn bezorgd. Die zijn in lijn met wat Van den Brandt vorig jaar had voorgesteld. In de voorbereidende nota's stelt Brussel geen samenwerkingsakkoord meer te zoeken met de andere regio’s.

Peeters zei dat een stadstol geen groot nieuws zou zijn omdat het regeerakkoord al vermeldt dat er een slimme kilometerheffing komt. Dat ze de plannen minimaliseert, is te wijten aan haar partijgenoot Sven Gatz. Als Brussels minister van Financiën en Begroting voert hij mee de stadstol in, terwijl de liberale fractie in het Vlaams Parlement fel gekant is tegen de belasting. 'Dit is niet Brussel tegen de Vlamingen, maar Brussel tegen de rest van het land', zei Marino Keulen (Open VLD).

Ook Peeters is tegen een Brusselse tolheffing. 'Zet Brussel eenzijdig door, dan putten we alle juridische middelen uit. Het kan niet dat Brussel eenzijdig een platte belastingverhoging invoert die de Vlaming in zijn portemonnee treft en discrimineert.'

Weinig aanhangers

Vlaanderen telt weinig aanhangers van een Brusselse stadstol. Ook de sp.a en Groen, die beide in de Brusselse regering zitten, blijven op de vlakte. 'Zonder sociale alternatieven kan dat voor ons niet', zei Hannelore Goeman, de fractieleider in het Vlaams Parlement. Groen benadrukt dat het debat nog gevoerd moet worden tussen de regeringen en dat iedereen openstaat voor een constructief gesprek. De partij vraagt wel dat Vlaanderen extra investeert in het openbaar vervoer.

De PVDA noemde de regel asociaal, het Vlaams Belang spreekt van een pestbelasting. Vlaams minister van Financiën Mathias Diependaele (N-VA) verweet de sp.a en Groen zich 'als dartelende elfjes achter een mistgordijn' te verstoppen. 'Dit is geen belastingverschuiving, want de Brusselse regering wil 2,5 keer meer ophalen dan met de belasting op de inverkeerstelling. Natuurlijk is er de autonomie van de deelstaten, maar dat is een verhaal van rechten en plichten. Anders gaan we de transfers onder de loep nemen.'