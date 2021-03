'Er zijn geen heilige huisjes, maar we mogen landbouwers niet in armoede storten'

Het debat over stikstof in het Vlaams Parlement leert hoe de Vlaamse regering uit haar comfortzone moet stappen om een evenwicht te vinden tussen natuur, luchtkwaliteit en landbouw. 'Dat zal veel politieke moed vergen.'

'We mogen het debat over de vermindering van de stikstofuitstoot niet uit de weg gaan. Voor mij zijn er geen heilige huisjes. De sectoren die de uitstoot veroorzaken, zullen mee een oplossing moeten vinden', zei minister van Landbouw en Economie Hilde Crevits (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement. 'Maar ik zal niet toestaan dat we met onze regering mensen in de armoede storten.'

In het parlement werden voor het eerst de degens gekruist na het stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat zette vorige week het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven: het is te laks en niet wetenschappelijk onderbouwd, vindt de raad.

Na corona is de aanpak van de stikstofuitstoot de belangrijkste uitdaging in Vlaanderen. Zuhal Demir (N-VA) Vlaams minister van Omgeving

De uitspraak van Crevits toont hoe de Vlaamse regering buiten haar comfortzone moet stappen. Met een verstrenging van de stikstofnormen zal ze in het vlees van de Vlaamse economie, en vooral de landbouw, moeten snijden. 'Er zullen maatregelen nodig zijn, ongetwijfeld onaangename maatregelen. Dat zal veel politieke moed vergen', zei N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. 'Na corona is de aanpak van de stikstofuitstoot de belangrijkste uitdaging in Vlaanderen', zei minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

De Vlaamse regering schetste meteen de ondergrens van dat strengere beleid: landbouwers mogen niet in de armoede belanden. 'De extra maatregelen zullen gepaard gaan met een stevig flankerend beleid', zei Crevits.

Vleesleverancier van het hele continent

Het toont hoe moeilijk de middenweg is die de Vlaamse regering moet bewandelen. Voor de linkerzijde moet de groei van de sector en de veeteelt getemperd worden, want 40 procent van de stikstofneerslag is te wijten aan de landbouw. 'Het is geen slimme keuze om in het meest verstedelijkte deel van Europa onze ruimte te gebruiken om de vleesleverancier van het hele continent te worden', zei Bruno Tobback (sp.a).

Groen is het vooral een doorn in het oog dat Demir niet anticipeerde op een langverwachte vernietiging van de stikstofregeling. 'De regeling hing met spuug en plaktouw aan elkaar. De vraag was niet of ze zou sneuvelen, maar wanneer', zei parlementslid Mieke Schauvliege.

Buitenland

Aan de andere kant van het spectrum wierpen CD&V en het Vlaams Belang een muur op rond de landbouw. Tinne Rombouts, de landbouwexperte van de christendemocraten, vindt dat het vizier te veel gericht wordt op de veeteelt. 'Dit is een uitdaging voor alle sectoren. Die kan niet alleen op de landbouw worden afgeschoven. Stellen dat de grootste stikstofuitstoot van de landbouwsector komt, is de waarheid geweld aandoen. De grootste negatieve stikstofimpact, ongeveer 50 procent, komt uit het buitenland', zei ze.

De landbouw en nieuwe industriële projecten mogen niet onmogelijk worden gemaakt door het obsessief willen terugdringen van stikstof. Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) Vlaams Parlementslid

Voor het Vlaams Belang slaat de slinger te veel door naar ecologie en 'het verketteren van de landbouw'. 'We stellen ons vragen bij de disproportionele maatregelen die sommigen willen nemen. De landbouw en nieuwe industriële projecten mogen niet onmogelijk worden gemaakt door het obsessief willen terugdringen van stikstof', zei parlementslid Stefaan Sintobin.