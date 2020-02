Europese Parlementsleden bezorgd om joodse clichés tijdens Aalst Carnaval

Een groep Europarlementsleden maakt zich 'grote zorgen' om Aalst Carnaval. Dat laten ze weten in een open brief. De parlementsleden, onder wie ook de Belgische Frédérique Ries, roepen het stadsbestuur en de organisatoren op maatregelen te nemen.

Een paar dagen voor Aalst Carnaval begint, laait de bezorgdheid om de stoet al op. Vorig jaar veroorzaakte de praalwagen van de carnavalsgroep De Vismooil'n veel heisa met poppen in de vorm van karikaturale joden, met haakneuzen, pijpenkrullen en een geldkist. Verschillende joodse organisaties dienden een klacht in, de Europese Commissie reageerde en de Unesco dreigde ermee het Werelderfgoed-label van Aalst Carnaval in te trekken.