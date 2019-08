Ex-burgemeester Cools stelt Antwerpse coalitie in vraag

Sp.a Antwerpen moet zo snel mogelijk een ledenvergadering bijeenroepen om te bekijken of ze nog verder met N-VA wil besturen in de Scheldestad. Dat zegt oud-burgemeester Bob Cools in De Morgen. Lokaal voorzitter Tom Meeuws wacht nog af.

‘Als N-VA straks echt een bar, asociaal beleid wil doordrukken in Vlaanderen, vormt dat een probleem in Antwerpen. Dat is zeker. Dan moet je als partij overwegen om het bestuur te verlaten’, zegt Cools. De socialistische ‘ancien’ was gedurende drie decennia een toppoliticus in Antwerpen: eerst als schepen, vervolgens als burgemeester en daarna als OCMW-voorzitter.

Cools heeft een probleem met de Vlaamse startnota van Bart De Wever (N-VA). In de nota, die als uitgangspunt dient voor de centrumrechtse regering Jambon I, staat onder meer dat grote steden zoals Antwerpen, Gent en Mechelen binnenkort geen geld meer krijgen voor de bouw van extra sociale woningen. Dat terwijl in De Wevers Antwerps bestuursakkoord met sp.a de komst van 5.000 extra sociale woningen wordt beloofd.

Oorlog

‘De startnota lijkt me een casus belli (onmiddellijke aanleiding tot oorlog)’, reageert Cools. ‘De mensen die in het schepencollege zijn gestapt (de kopstukken Tom Meeuws en Jinnih Beels) lijken plots vergeten dat er zoiets bestaat als de partij en haar militanten’.

Meeuws zelf wil voorlopig niet inhoudelijk reageren. Ook de nationale sp.a-leiding blijft voorzichtig. Op het hoofdkwartier rekent men erop dat CD&V en Open VLD de startnota van De Wever nog afzwakken tijdens de onderhandelingen.