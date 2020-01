Exit VRT-topman Lembrechts hangt in lucht

De poging om te bemiddelen bij de ruzie aan de top van de VRT zet weinig zoden aan de dijk. Een exitscenario voor CEO Paul Lembrechts hangt in de lucht, luidt het in Vlaamse regeringskringen.

Eind vorig jaar besliste de raad van bestuur van de openbare omroep Fabiaan Van Vrekhem als bemiddelaar in de arm te nemen. De baas van de Belgische tak van de headhunter Accord Group moest de rel tussen CEO Paul Lembrechts en zijn officieuze nummer twee, Peter Claes , ontzenuwen.

De bemiddelingspoging is nog volop bezig, maar lijkt weinig zoden aan de dijk te zetten. De raad van bestuur kan niet meer terug nadat ze de vraag van Lembrechts, die rugdekking had van de rest van het directiecomité, had afgewezen om Peter Claes aan de kant te schuiven. Integendeel, voorzitter Luc Van den Brande (CD&V) heeft de volle steun van zijn politiek samengestelde raad van bestuur.