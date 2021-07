Experten zetten licht op groen voor voortgang Oosterweel

Kan de Oosterweelwerf nog verdergezet worden zoals gepland? Het was de vraag waarover toxicologen en gezondheidsexperts zich op aandringen van de Vlaamse regering over bogen. Door de groeiende onrust over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht, rees immers ook de vraag of de Oosterweelwerf - waar de vervuiling oorspronkelijk was aangetroffen - gevaar liep.

De werf bevindt zich naast de site van 3M, dat jarenlang het schadelijke PFOS produceerde. 'Ik wil heel graag horen of er een probleem is met opwaaiend stof en of Lantis (de bouwheer, red) voldoende veiligheidsmaatregelen neemt. Ik wil ook heel graag horen van toxicologen of het grondverzet kan blijven doorgaan', zei minister van Openbare Werken Lydia Peeters daarover in juni in het parlement. Het gaat dan over grond die wordt uitgegraven voor de mobiliteitswerken en (deels) gebruikt wordt voor bermen en ophogingen. Zij richtte daarom de 'Commissie Grondverzet' op, die moest bepalen of de Oosterweelwerf zonder gezondheidsrisico's voor inwoners van Zwijndrecht kon doorgaan.