Expertencomité buigt zich over praktijktests tegen discriminatie

De Vlaamse regering laat een zeskoppig team van wetenschappers uitvissen wat de beste manier is om discriminatie op de arbeids- en de huurmarkt tegen te gaan.

In het panel zetelen als specialisten voor de woningmarkt Jana Verstraete (KU Leuven), Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) en Diederik Vermeir (Universiteit Antwerpen). Zij presenteerden deze maand nog resultaten van een onderzoek naar discriminatie op de privéhuurmarkt in Mechelen. Ook het kenniscentrum Steunpunt Wonen krijgt een stem. De hoogleraar Stijn Baert (UGent) is dan weer specialist inzake de discriminatie op de arbeidsmarkt. De laatste namen zijn die van professor administratief en grondwettelijk recht Stefan Sottiaux (KU Leuven) en de arbeidspsychologe Miet Lamberts van de onderzoeksinstelling HIVA aan de KU Leuven.

Lokale besturen

Het expertencomité komt er na grote onenigheid in de Vlaamse regering over de aanpak van discriminatie op de woon- en de arbeidsmarkt. Er kwam crisisoverleg omdat Vlaams viceministerpresident Bart Somers (Open VLD) bij de presentatie van de studie over Mechelen had aangekondigd dat hij 'best practices' inzake de praktijktests wou uitwerken voor alle lokale besturen. Dat tot grote woede van de N-VA omdat kort daarvoor in de meerderheid een compromis was gesloten over de te volgen weg.

De crisette werd bezworen door niet langer te spreken over praktijktests. Er zou een academisch monitoringsysteem worden opgezet om de discriminatie in kaart te brengen. Daarbij werd achteraf niet uitgesloten dat een vorm van praktijktests daar deel van kon uitmaken. De conclusies en aanbevelingen van het wetenschappelijke comité worden tegen eind november verwacht.

De meerderheid heeft de rangen weer gesloten over de praktijktests. Resoluties van de oppositie worden weggestemd.

De meerderheid heeft intussen de rangen weer gesloten in de discussie. In de verenigde commissies Werk en Wonen van het Vlaams Parlement is een resolutie weggestemd van de oppositiepartij sp.a over de invoering van praktijktests op de arbeids- en de privéhuurmarkt. Vorige week werd een vergelijkbare resolutie van de oppositiepartij Groen ook al weggestemd.

Dissidentie

De clash rond de praktijktests leidde tot dissidentie in Open VLD. Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) had rond de praktijktests zwaar haar nek uitgestoken. Ze revolteerde toen ze vanuit de voorstanders in de samenleving werd bestookt omdat ze volgens hen was geplooid onder druk van de klassieke partijpolitiek. El Kaouakibi deed uiteindelijk een oproep aan de oppositie om druk te blijven zetten op de meerderheid om de praktijktests erdoor te krijgen.