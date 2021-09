Experts zetten druk voor behoud mondmasker

Het Overlegcomité van vrijdag wordt een strijd over de mondmaskers. De corona-experts lijken te vrezen dat de politiek te ver wil gaan met versoepelingen.

'Het dragen van mondmaskers blijft cruciaal bij activiteiten waar gevaccineerden en ongevaccineerden elkaar binnen ontmoeten', schrijft de corona-expertengroep Gems in een advies aan het Overlegcomité. Ze raadt aan mondmaskers binnenshuis te behouden op plaatsen waar mensen elkaars vaccinatiestatus niet kennen en op drukke evenementen in de buitenlucht. De experten doelen daarmee op het openbaar vervoer, in supermarkten, bakkerijen, apotheken, banken, zorginstellingen en op het werk.

De experten willen voorzichtig blijven en geen onnodige risico's nemen. Ze zijn bezorgd over de winter, als we allemaal meer tijd binnenshuis doorbrengen. Door de afschaffing van de meeste beperkende maatregelen nemen de contacten weer toe. De modellen van de biostatistici over de verwachte ziekenhuisbezetting deze winter zijn hoogst onzeker. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel mensen in het ziekenhuis zullen belanden door Covid-19. Ongevaccineerde mensen lopen meer risico, maar ook kwetsbare ouderen kunnen na een vaccinatie nog ernstig ziek worden. Ook kan een potentiële griepgolf dit jaar een grotere impact hebben op de zorg. Omdat de voorbije twee jaar amper griepvirus circuleerde, hebben minder mensen immuniteit opgebouwd. Hetzelfde geldt voor RSV, een luchtweginfectie die bij jonge kinderen voorkomt. Die vier elementen samen kunnen leiden tot druk op de ziekenhuizen.

Voor de camera

Coronacommissaris Pedro Facon lijkt te vrezen dat het Overlegcomité dat advies niet gaat volgen. Hij verscheen donderdag voor de camera van VTM Nieuws om te pleiten voor voorzichtigheid - voor zijn doen een hoogst ongebruikelijke zet.

In de Vlaamse regering heerst het sentiment dat de crisis stilaan op haar einde loopt.

Vooral de Vlaamse regering zet druk om de mondmaskerplicht overal af te schaffen, met één uitzondering: het openbaar vervoer. 'Daar vinden we het nog logisch', zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Jan Jambon (N-VA). 'Maar in winkels en op het werk willen we het niet meer verplichten. Wie vrijwillig een masker wil dragen, mag dat doen. Maar we willen het niet meer opleggen.'

Federale invloed

In de Vlaamse regering heerst het sentiment dat de crisis stilaan op zijn einde loopt. Het aantal besmettingen daalt in alle Vlaamse provincies, behalve in Vlaams-Brabant. Het aantal hospitalisaties daalde over een periode van zeven dagen met 13 procent. 92 procent van de meerderjarige Vlamingen is gevaccineerd.

Vlaanderen wil daarom de federale fase van het crisisbeheer afronden. De federale regering zou dan dan niet meer verantwoordelijk zijn voor het coronabeleid, maar de burgemeesters en in sommige gevallen de gouverneurs. Zij krijgen dan zeggenschap over preventieve maatregelen zoals de mondmaskers.

De Vlaamse regering voelt zich geremd door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die versoepelingen vaak tempert. Hij zit ook nu op de voorzichtige lijn en noemt het idee om het mondmasker in bepaalde sectoren te schrappen 'voorbarig'.