Explosie van aantal vacatures die niet ingevuld raken

Eind vorige maand stond een recordaantal van 52.302 jobaanbiedingen open, blijkt uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Dat zijn er 4.000 meer dan een maand geleden en 13.000 meer dan in dezelfde maand vorig jaar.

‘Op zich is het goed nieuws dat er veel vacatures bijkomen, want dat toont aan dat het goed gaat met de economie’, zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). ‘Maar we moeten er natuurlijk wel in slagen die in te vullen.’

Voor elke openstaande vacature zijn er nu nog 3,5 werkzoekenden. ‘Haast nergens in Europa is die verhouding kleiner’, weet arbeidsmarktexpert Jan Denys, die werkt voor de hr-dienstverlener Randstad. De redenen daarvoor zijn de vergrijzing, waardoor steeds meer vervangers moeten worden gezocht voor werknemers die met pensioen gaan, en de economische groei.

jan denys arbeidsmarktexpert

Het oplopende aantal openstaande vacatures wijst er dus op dat het economisch goed gaat in Vlaanderen, maar het houdt ook een gevaar in. Als bedrijven er niet in slagen de juiste mensen te vinden, dreigt de krapte op de arbeidsmarkt op de economische groei te wegen. Bij een transportbedrijf als Essers staan 208 vacatures open, bij de bouwgroep Willemen zijn dat er 50 en dat zet een rem op hun werking.

Ondernemingen stellen dan ook alles in het werk om geschikte kandidaten te vinden. Zo stuntte de goederenbehandelaar PSA Antwerp onlangs door op een jobdag eind mei kandidaat-techniekers in een helikopter aan te vliegen. Werknemers die een geschikte collega aanbrengen, krijgen er een premie van 2.000 euro. Bij Willemen is dat zelfs 2.500 euro.

Bedrijven zoeken zich dikwijls suf op zeer technische profielen, zoals technici voor machines of lassers. Maar het beeld dat de ondernemingen vooral op zoek zijn naar hoogopgeleiden klopt niet. Voor zo’n 22.000 van de 52.000 openstaande vacatures is geen specifieke opleiding vereist. Het gaat onder meer over schoonmaaksters, bewakingsagenten of jobs in de horeca en in winkels.

‘We hebben veel openstaande jobaanbiedingen, maar er zijn nog altijd 184.000 werkzoekenden. Het moet toch mogelijk zijn een deel van die mensen minstens naar de vacatures te begeleiden waarvoor niet meteen specifieke vereisten worden gesteld’, vindt Denys.

Met zijn Arbeidsdeal, die hij nog voor de nationale feestdag op 21 juli rond wil hebben, wil premier Charles Michel (MR) iets doen aan de problematiek. Voorlopig ligt een waslijst aan maatregelen op tafel die het voor de regio’s gemakkelijker moeten maken werkzoekenden te activeren.