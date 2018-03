Extra Vlaams geld voor basisonderwijs

De begrotingscontrole van de Vlaamse regering kan afklokken met een overschot van 100 miljoen euro . 'Het overschot spenderen we enkel aan eenmalige extra investeringen die het economische en sociale weefsel van Vlaanderen verder versterken,' zegt Vlaams minister voor Begroting Bart Tommelein.

Het geld wordt met name gebruikt voor investeringen in het basisonderwijs, milieuvriendelijke bussen en maatregelen tegen energiearmoede. Daarnaast is er een buffer voorzien van 107 miljoen euro om eventuele schokken op te vangen.