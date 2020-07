Extra Vlaamse cultuurpremie tot 1.500 euro

Wie in de culturele sector werkt en tussen de mazen van het net aan bestaande steunmaatregelen valt, kan binnenkort onder bepaalde voorwaarden een Vlaamse cultuurcoronapremie tot 1.500 euro aanvragen. Dat is één van de maatregelen die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd.

Daar komt nu dus een extra premie van 1500 euro bij. Die is voor mensen uit de cultuursector die financieel getroffen zijn door de coronacrisis, maar die niet kunnen genieten van de federale of regionale compensatiemaatregelen. De premie zal in principe via een app kunnen aangevraagd worden vanaf 17 juli. Aanvragen kunnen tot eind augustus ingediend worden.