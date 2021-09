'Extra middelen nodig om schadelijkheid PFOS te onderzoeken'

De inname van PFOS gebeurt volgens de eerste onderzoeken vooral via voeding, al is extra onderzoek - en dus meer geld - nodig om de schadelijkheid verder in kaart te brengen.

Speciaal PFOS-opdrachthouder Karl Vrancken presenteerde vrijdag zijn bevindingen in een eerste tussentijds rapport. Vrancken werd door de Vlaamse regering aangesteld om de vervuiling met PFAS - de verzamelnaam van de grotere familie van biologisch niet-afbreekbare chemische stoffen zoals PFOS en PFOA - in kaart te brengen.

'Uit ons onderzoek is gebleken dat op de hotspots, zoals rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht, de inname van PFOS vooral via voeding en drinkwater gebeurt', zei Vrancken. 'Of PFOS ook door inademing wordt opgenomen, is minder zeker. Al is extra onderzoek nodig naar de verspreiding via de lucht.'

In de ruime omgeving van Zwijndrecht heeft de korteketenlandbouw de omzet zien terugvallen. Karl Vrancken PFOS-opdrachthouder

Niet alleen dat extra onderzoek zal geld kosten, maar ook de financiële compensatie voor bedrijven en lokale besturen rond de 3M-fabriek. 'In de ruime omgeving van Zwijndrecht heeft de korteketenlandbouw de omzet zien terugvallen en ook een aantal bouwprojecten is on hold gezet', zegt Vrancken.

Vrancken wijst voor die compensatie in de eerste plaats naar 'de veroorzakers van de vervuiling', zoals 3M in Zwijndrecht. Maar dat is niet overal mogelijk. De papierfabriek die verantwoordelijk was voor de PFOS-vervuiling in Willebroek is failliet. De politieke discussie over hoeveel geld de Vlaamse regering wil vrijmaken uit de begroting moet nog gevoerd worden.

Grenswaarde

Het team rond Vrancken heeft een lijst samengesteld met ruim 4.000 risicolocaties in Vlaanderen. Op 80 sites daarvan is al bijkomend bodemonderzoek begonnen of gepland. Naast productiesites zoals 3M gaat het om afvalbedrijven die PFOS-houdende materialen verwerken, sectoren waar PFOS gebruikt wordt en brandweeroefenterreinen.

Opvallend is dat los van die hotspots de grenswaarde voor de wekelijkse inname van vier verschillende soorten PFAS - waaronder PFOS - door alle Belgen wordt overschreden. Al is dat geen reden tot paniek. 'Die Europese grenswaarden zijn de jongste jaren met een ratio van 1.000 verstrengd', zegt toxicoloog Jacob de Boer (Vrije Universiteit Amsterdam). 'Het is goed dat het in kaart is gebracht, maar het is niet dat je daardoor een verhoogde kans op kanker hebt.'