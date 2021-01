Extra sancties voor Reuzegommers na nieuw tuchtonderzoek

De KU Leuven heeft bijkomende sancties opgelegd aan studenten die betrokken waren bij de dood van Sanda Dia tijdens een studentendoop. Dat zegt de universiteit maandag. Omdat de studenten in kwestie beroep hebben aangetekend, geeft de KU Leuven voorlopig geen verdere details vrij.

Ingenieursstudent Sanda Dia overleed in december 2018 in Vorselaar tijdens een doop van studentenclub Reuzegom, waarbij extreme en mensonterende praktijken werden toegepast. De KU Leuven voerde in 2019 al een tuchtrechtelijk onderzoek. De betrokken studenten kregen 'op basis van de toen beschikbare informatie' een maatschappelijke taakstraf en moesten een paper schrijven. Vanuit verschillende hoeken, ook intern, kwam toen kritiek omdat die tuchtmaatregelen te licht zouden zijn.

De procedure is nog bezig en moet op een correcte en serene manier kunnen blijven verlopen. KU Leuven

De KU Leuven begon in september een nieuw tuchtonderzoek, nadat de universiteit zich belanghebbende partij had gesteld en inzage in het strafrechtelijk dossier had gevraagd en verkregen. 'Vervolgens is de universiteit op basis van die elementen nieuwe tuchtprocedures begonnen tegenover zeven studenten die betrokken waren bij de feiten en die vandaag zijn ingeschreven aan de universiteit', klinkt het. 'Deze nieuwe tuchtprocedures houden alleen rekening met nieuwe elementen die nog niet eerder werden beoordeeld.'

Sancties

Ondertussen werden in die tuchtprocedures sancties opgelegd. Het tuchtreglement van de universiteit voorziet in vijf mogelijke straffen: een verwittiging, de ontzegging van het recht om aanwezig te zijn bij officiële onderwijscontactmomenten, een voorlopige schorsing of tijdelijke wegzending, een weigering tot inschrijving en een definitieve uitsluiting of wegzending.