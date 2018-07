Extra windmolen voor elke Vlaamse gemeente

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) wil de productie van zonne- en windenergie in Vlaanderen bijna verdubbelen tussen 2020 en 2030.

In 2030 moet 13 procent van de Vlaamse energieproductie, of dubbel zoveel als in 2016, voortkomen uit hernieuwbare bronnen, en dan vooral zon en wind. Dat blijkt uit het Ontwerp Vlaams Energieplan voor de periode 2021-2030 dat Tommelein op de Vlaamse regeringstafel heeft gelegd. De Tijd kon het inkijken.

Het Energieplan is een uitloper van het Energiepact dat de vier Belgische energieministers eerder dit jaar hebben gesloten. Dat pact tekent de krijtlijnen van de Belgische energietransitie tegen 2050. De kernuitstap in 2025 is een belangrijk onderdeel van het akkoord.

Op basis van het interfederale pact moet elke regio haar eigen energiedoelstellingen tegen 2030 verfijnen. Tommelein verwacht op basis van prognoses van het Vlaams Energieagentschap dat de productie van hernieuwbare energie in Vlaanderen tussen 2021 en 2030 met een vijfde moet stijgen tot 28.333 GWh.

Zon en wind

De minister rekent vooral op zonne- en windenergie. De productie van beide alternatieve energievormen moet het volgende decennium met driekwart stijgen, waardoor ze samen 40 procent van de totale hernieuwbare energieproductie in Vlaanderen zullen uitmaken, of bijna het dubbele van het huidige aandeel. Bio-energie in al haar vormen is nu nog goed voor 75 procent van de Vlaamse ‘groene’ stroom.

Aangezien de productiekosten voor wind- en zonne-energie volgens de verwachting verder zullen dalen, wil Tommelein de investeringen in beide energieën doortrekken. Zo wil hij het investeringstempo uit het huidige Energieplan, waarbij er tussen 2016 en 2020 6,4 miljoen zonnepanelen moeten bijkomen, aanhouden.

‘In Limburg liggen zonnepanelen op 6,6 procent van de geschikte daken. Dus is nog meer dan 93 procent van de ruimte onbenut’, zei Tommelein gisteren in het Vlaams Parlement. ‘In West-Vlaanderen is dat zelfs meer dan 96 procent.’

30 windturbines per jaar

Voor windenergie op land zal het investeringstempo vertragen. Terwijl het huidige Energieplan op 50 à 60 extra windmolens per jaar rekent, zullen er het volgende decennium door het gebrek aan beschikbare ruimte maar 30 turbines per jaar bijkomen. Dat komt neer op gemiddeld 1 windturbine per Vlaamse gemeente in 10 jaar tijd. De windmolenparken in de Noordzee zijn niet meegerekend in de Vlaamse prognoses.

Het belang van biomassa, dat enkel dankzij veel subsidies overleeft, zal dan weer sterk dalen. De Gentse houtpalletcentrale Max Green, de enige grote biomassacentrale in Vlaanderen, wordt rond 2025 uit dienst genomen. Bovendien zullen installaties op biomassa-afval de komende jaren omschakelen naar groene warmte via warmtenetten.

De transportsector moet amper bijdragen aan de Vlaamse energiedoelstellingen. Eerder was al vastgelegd dat de helft van de nieuw verkochte auto’s in 2030 emissievrij moet zijn. Tegen 2035 moeten alle nieuwe auto’s in Vlaanderen uitsluitend op batterijen rijden.

Energieverbruik aan banden

Het Energieplan wil ten slotte de energie-efficiëntie in Vlaanderen opkrikken. Maar daar toont Tommelein zich veel minder ambitieus. In een minimumscenario wil Vlaanderen zijn energieverbruik tegen 2030 met 12 procent doen dalen. In een maximumscenario moet Vlaanderen tegen 2030 16 procent minder energie consumeren. Het energiegebruik in de industrie, die goed is voor bijna de helft van het totale energiegebruik, zou tegen 2030 maar met 4 procent dalen.