Familie Vanmoerkerke haalt slag thuis en mag Thermae Palace renoveren

De jarenlange impasse rond het iconische Thermae Palace Hotel lijkt voorbij. De stad Oostende gaat in zee met de vastgoedfamilie Vanmoerkerke voor de renovatie. Die moet in 2021 beginnen.

Het Thermae Palace Hotel en de 400 meter lange Koninklijke Gaanderijen dragen al jaren het label van ‘prestigieuze stadskanker’. Eindelijk lijkt er een doorbraak in het dossier om het tegen 2024 op te knappen.

De kostprijs voor de renovatie (70 miljoen euro) was decennia een moeilijk te nemen hindernis voor de eigenaars, de stad Oostende en het Vlaams Gewest. Oostende gaat daarom voor de renovatie een projectvennootschap oprichten, samen met de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en Restotel. Dat laatste is de uitbater van het hotel en in handen van de Oostendse ondernemersfamilie Vanmoerkerke.

Als de kandidatuur van de Vanmoerkerkes het niet zou halen, moest de stad een schadevergoeding van 8 miljoen euro betalen.

Het is de ambitie de werken in het voorjaar van 2021 te starten. De Gaanderijen en het hotel worden gerenoveerd, met kamers met zicht op zee langs de Gaanderijen en een binnen- en een buitenzwembad. Voordien moet nog heel wat worden uitgeklaard, zoals de krachtverhoudingen in de projectmaatschappij, de architectuur voor het gebouw en het businessplan voor de uitbating. Het is niet duidelijk wie na de renovatie de eigenaar zal zijn.

Het staat wel vast dat het gebouw ook een residentiële functie krijgt. Volgens PMV is het project anders niet rendabel. De Vanmoerkerkes krijgen zo hun zin. Om de uitbating rendabel te maken plannen ze een 60-tal residenties in het hotel. Dat ligt gevoelig, want sommige experts vrezen dat het karakter van het thermenhotel niet intact blijft. ‘Het zijn geen klassieke appartementen maar langetermijnresidenties. Dat onderscheid is essentieel’, benadrukt de Oostendse eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA).

8 miljoen

Het dossier van de renovatie sleept al jaren aan. ‘We zijn in de uitbating gestapt in november 2013. Toen al waren er discussies over de renovatie van het hotel’, zegt Olivia Vanmoerkerke, die samen met haar vader Mark het familiebedrijf runt.

Het vorige stadsbestuur, onder leiding van burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a), wou een privé-investeerder. Drie kandidaten dienden zich aan: Mark Vanmoerkerke, de Mechelse bouwgroep Willemen en de Britse groep CHB Red. Een commissie oordeelde dat Willemen (met Arabisch geld) er als beste uitkwam, op de voet gevolgd door Vanmoerkerke. Maar eigenlijk voldeed niemand aan alle voorwaarden, werd gezegd. De beslissing werd over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 getild.

De nieuwe meerderheid onder leiding van Bart Tommelein (Open VLD) koos niet voor een nieuwe aanbesteding, maar startte onderhandelingen met de familie Vanmoerkerke op. Als die het weer niet zou halen, moest de stad een hoge schadevergoeding betalen (8 miljoen euro) omdat het huurcontract tot 2036 loopt en verlengbaar is.