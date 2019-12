Federaal parlement buigt zich over Vlaamse subsidiestop 'etnische' verenigingen

Het federaal parlement moet zich via een ongewone procedure uitspreken of een besluit van de Vlaamse regering discriminatie is.

De discussie draait rond Vlaamse organisaties die puur werken rond afkomst of achtergrond. De nieuwe Vlaamse regering had besloten dat 'etnisch-cultureel segregerende verenigingen niet meer op subsidies kunnen rekenen. De nieuwe regeling had op 1 december moeten ingaan, om ze mee te kunnen nemen in de nieuwe ronde subsidieaanvragen voor 2021-2025.

Alarmbelmotie

De oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA staken er een stokje voor. Zij grepen naar de ideologische alarmbelprocedure die discriminatie om ideologische en filosofische redenen verbiedt. Het gevolg is dat het dossier elders belandde. De procedure schrijft voor dat de voorzitters van de Kamer (Patrick Dewael - Open VLD), Senaat (Sabine Laruelle - MR), de Franse Gemeenschap (Rudy Demotte - PS) samen met Vlaams parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) zich samen over de ontvankelijkheid van de motie moeten buigen.

'Bij staking van stemmen is beslist dat de motie ontvankelijk is', laat de woordvoerder van Homans nu weten. Het komt erop neer dat twee voor ontvankelijkheid en twee tegen hebben gestemd. Zo goed als zeker hebben de twee Franstaligen voor gestemd, omdat zowel Homans als Dewael lieten verstaan niet veel te voelen voor de motie.

De geplande subsidiestop is onderdeel van het socio-culturele beleid, wat een regionale aangelegenheid is. De motie verhuist nu naar de Kamer en de Senaat. Het is afwachten hoe snel het dossier daar op de agenda zal komen.

VTM

Het is pas de tweede keer dat de procedure wordt gebruikt. De eerste keer was in 1985 bij de komst van commerciële zender vtm.