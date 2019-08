Federale regering verder weg dan ooit

Met de keuze voor een Zweedse regering bemoeilijkt Bart De Wever de federale regeringsvorming. PS-voorzitter Elio Di Rupo liet alvast weten dat zijn partij de Zweedse coalitie niet zal depanneren op federaal niveau.

De keuze voor een Zweedse Vlaamse regering is een streep door de rekening van de federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders. Zij hadden gehoopt op een Bourgondische coalitie van CD&V, Open VLD en de sp.a in Vlaanderen. Zo'n coalitie zou ook op federaal niveau op de been kunnen worden gebracht.

De Wever was zo'n formule niet ongenegen, omdat het dezelfde coalitie is als in Antwerpen. Maar in Vlaanderen heeft Bourgondisch maar een krappe meerderheid, waardoor het een wankele regering dreigde te worden. De Wever greep dus terug naar de Zweedse regering, die wel een comfortabele meerderheid heeft.

Blok

Dat heeft uiteraard gevolgen voor de vorming van een federale regering. Want een Zweedse regering heeft geen meerderheid op federaal niveau. Een scenario dat circuleert is dat de Zweedse partijen zich als een blok gaan aandienen voor de federale onderhandelingen, mogelijk met de PS en de MR als gesprekspartners. Dat zou dan een afspiegelingsregering zijn, met de partijen uit de regionale regeringen. De N-VA zou dat kunnen verkopen als een 'confederale regering'.

Maar Di Rupo deed vanmorgen al meteen de deur dicht. Hij wees de optie af om samen met de Zweedse partijen in een regering te stappen. 'Zich inbeelden dat de PS een federale coalitie met de gewezen partners van de Zweedse coalitie zal aanvullen of depanneren is een utopie', laat Di Rupo weten via Twitter. 'Wij respecteren de keuze van Bart De Wever in Vlaanderen, maar ik wil duidelijk zijn. De PS wil een socialer en eerlijker beleid ook op federaal niveau.'

Een afspiegelingsregering is dus geen optie. De andere opties zijn paars-groen of een Bourgondische coalitie. Paars-groen is echter ook utopisch, want Open VLD zal niet in een federale regering stappen zonder de N-VA. Dan dreigt de N-VA vanuit Vlaanderen de federale regering te bestoken, waar Open VLD van deel uitmaakt.

N-VA-PS

Een Bourgondische coalitie ligt ook moeilijk door de keuze voor een Zweedse regering op Vlaams niveau. Maar ook omdat het voor de N-VA allerminst evident is om met de PS in een regering te stappen. En omgekeerd.