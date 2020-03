Felle regen doet grondwaterpeil herstellen

In februari 2020 viel bijna dubbel zo veel regen als in een gemiddelde februari.

Met dank aan een regenachtige februari raakt het Vlaamse grondwaterpeil eindelijk terug op niveau.

Na twee uitzonderlijk droge zomers snakte de Vlaamse bodem naar water. Door de hevige regenval in februari en begin maart maken de grondwaterstanden nu eindelijk een inhaalbeweging. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dinsdag in een persbericht.

Na een januari met relatief weinig neerslag waren de grondwaterstanden op 1 februari nog altijd op 75 procent van de meetpunten zeer laag of laag voor de tijd van het jaar. Op zondag 8 maart was dat aandeel volgens de nieuwe meetresultaten teruggevallen tot 24 procent. Het aandeel hoge en zeer hoge grondwaterstanden voor de tijd van het jaar is toegenomen tot 52 procent, tegenover 1,8 procent op 1 februari.

Doorsijpelen

Vooral de provincie Antwerpen kende een natte februari, maar ook elders in Vlaanderen viel meer regen dan anders. Terwijl in een doorsnee februari 63,1 millimeter neerslag valt in het meetstation in Ukkel, was het gemiddelde voor Vlaanderen dit jaar bijna het dubbele (116,1 millimeter).

Het is belangrijk dat we nu voldoende reserve opbouwen om gewapend te zijn bij een eventuele droge periode later dit jaar. Zuhal Demir Vlaams minister van Omgeving

De vele buien vertaalden zich in een sterk verzadigde bodem. De verwachting is dat het water de komende weken nog doorsijpelt waardoor de waterreserves verder aangroeien. Vooral in de noordelijke helft van Vlaanderen worden erg hoge waterstanden verwacht. Op een aantal locaties in Vlaams-Brabant en het zuiden van Limburg zijn er wel nog plaatsen met heel lage grondwaterstanden.

Buffers

'Dat het peil van het grondwater op de meeste plaatsen in Vlaanderen weer tot bijna normale waarden voor de tijd van het jaar gestegen is, is goed nieuws’, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). 'Het was broodnodig. Het is belangrijk dat we nu voldoende reserve opbouwen om gewapend te zijn bij een eventuele droge periode later dit jaar.'