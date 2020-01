Fernand Keuleneer moet zich terugtrekken als advocaat burgerlijke partij

De advocaat van de familie in het euthanasieproces over Tine Nys moet zich terugtrekken omdat hij plaatsvervangend lid was van de euthanasiecommissie. Dat heeft de stafhouder van de Gentse balie donderdag bekendgemaakt op het Gentse hof van assisen.

De getuigenis van Wim Distelmans, de voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, had woensdag opschudding veroorzaakt. Op het einde van de zittingsdag vroeg Jef Vermassen aan Distelmans wie in de commissie zetelde op het moment van het dossier van Tine Nys. Zij kreeg in 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Uit dat antwoord bleek dat Fernand Keuleneer, de advocaat van zus Sophie Nys, aanwezig was als plaatsvervangend lid. 'Ik val daar achterover van', reageerde Vermassen.