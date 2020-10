Film meepikken of plonzen in het zwembad gaat niet langer

'We begrijpen dat de situatie ernstig is’, zegt woordvoerster Anneleen Van Troos, woordvoerster van Kinepolis in een reactie. ‘Maar we hadden hard gewerkt om een bioscoopbezoek veilig te kunnen laten doorgaan. De regels in het sectorprotocol werkten prima. En negen op de tien klanten gaf aan zeer tevreden te zijn over de veiligheid in de cinema’s.’ De bioscoopuitbaters vragen dringend steun.