Flanders Investment & Trade bouwt techpoot uit

De Vlaamse overheid zet in haar buitenlands netwerk zwaarder in op technologie. In tien belangrijke techsteden, van Tokio tot Palo Alto, komen er Vlaamse 'Science & Technology Offices'.

Flanders Investment & Trade wordt de komende jaren een beetje meer Flanders Investment & Tech. In tien steden die belangrijk zijn voor technologische ontwikkeling bouwt het zijn aanwezigheid uit.

FIT heeft nu al kantoren in honderd buitenlandse steden. Bedoeling is van daaruit de export van Vlaamse bedrijven vooruit te helpen en in de omgekeerde richting buitenlandse investeringen naar Vlaanderen te loodsen. In die opdracht zal technologie de komende jaren centraler staan.

In tien steden wordt daarom een extra 'technologieattaché' aangesteld. Het gaat om mensen die kennis van zaken hebben over technologie op het vlak van digitalisering (van blockchain en 5G tot fintech), gezondheid (van biotech en farma tot telegeneeskunde) en klimaat (van energie tot cleantech en mobiliteit).

NYC en Mumbai

Van de tien plaatsen waar FIT een technologiekantoor zal uitbouwen, liggen er twee in de VS, vier in Azië en vier in Europa.

In de Verenigde Staten gaat het om New York en Palo Alto. Vanuit NYC moet de focus liggen op de Amerikaanse oostkust en op gezondheidstechnologie. Palo Alto moet de uitvalsbasis worden voor de westkust, met aandacht voor digitalisering en klimaat.

In Azië zijn de vier technologiehubs het Japanse Tokio, het Chinese Guangzhou, Singapore en Mumbai in India. In Europa gaat het om München, Parijs, Kopenhagen en Londen. München wordt de uitvalsbasis voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, Frankrijk voor Zuid-Europa en Israël, Kopenhagen voor heel Scandinavië en Londen voor het Verenigd Koninkrijk na de brexit.

FIT heeft op dit moment al vier 'technologie-experts' in haar buitenlandse kantoren: in Silicon Valley, New York City, Singapore en Tokyo.