Ford-site Genk vergund na politieke sprint

De omgevingsvergunning voor de Ford-site is de eerste sinds Demir de industrie en de landbouw strengere normen voor de uitstoot van stikstof heeft opgelegd. De onderhandelingen over die nieuwe normen waren een politieke calvarietocht, maar kwamen afgelopen weekend in een stroomversnelling.

De regering slaagde er zondag in de administraties nieuwe instructies voor het afleveren van vergunningen en de daarbij horende stikstofnormen te bezorgen. 'Het is cruciaal dat alle vergunningverlenende overheden in Vlaanderen vergunningen met rechtszekerheid kunnen afleveren voor investeringen die leiden tot welvaart en jobcreatie', zegt Demir. De Ford-site is op termijn goed voor de creatie van 2.500 jobs.