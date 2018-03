Fors meer boetes bij De Lijn

De openbaarvervoermaatschappij controleert meer op plaatsen waar er problemen van overlast en zwartrijden zijn. 'Zo weten we dat trams gevoeliger zijn voor zwartrijden en dus verhogen we het aantal controles daar', zegt Astrid Hulhoven van De Lijn aan het persagentschap Belga.

Dat werpt vruchten af. In 2015 zijn de boetes voor zwartrijden verhoogd, maar die hogere boetes leiden niet tot minder zwartrijden. Meer zelfs, het aantal pv's voor zwartrijden is tussen 2015 en 2017 met bijna een derde gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst .

In diezelfde periode is het aantal pv's voor overlast bij De Lijn meer dan verdubbeld.

De Lijn wil de gerichte controles de komende jaren nog versterken waardoor het aantal pv's voor zwartrijden en overlast de komende jaren mogelijk nog kan stijgen. 'Op termijn hopen we dat iedereen beseft dat men het risico loopt gecontroleerd te worden', zegt Hulhoven.

Hoog aantal klachten

De Lijn kreeg vorig jaar 41.899 klachten. Toch is dat een daling tegenover het jaar daarvoor. De diensten van de Vlaamse overheid kregen sinds de start van de regeerperiode in 2014 al meer dan een kwart miljoen klachten. Dat is nu al meer dan het totale aantal klachten tijdens de vorige regeerperiode.