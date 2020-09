Fors meer leerlingen in aso door corona

Het aantal leerlingen in het algemeen secundair onderwijs stijgt sterk. Dat blijkt uit de septembertellingen van de onderwijskoepels. Er zijn meerdere verklaringen, maar de coronacrisis weegt het zwaarst.

Steeds meer leerlingen kiezen voor het algemeen secundair onderwijs. Hun aandeel ligt rond 45 procent op de middelbare scholieren. Zowel Katholiek Onderwijs Vlaanderen als het GO! Gemeenschapsonderwijs merkt een stijging. In het katholiek onderwijs gaat het over bijna 3.500 meer leerlingen dan vorig jaar, terwijl het aantal leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs zowat gelijk bleef.

5.600 Extra leerlingen aSO Samen hebben het GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen bijna 5.600 leerlingen extra in het aso.

In het gemeenschapsonderwijs stijgt het aantal leerlingen in het aso met 2.100. Dat is een stijging van 8,6 procent tegenover vorig jaar. Vooral wetenschappelijke opleidingen doen het goed. Het tso en het bso groeien ook, maar met respectievelijk 4,3 en 5,5 procent.

Het aandeel leerlingen in het aso zit al een tijdje in stijgende lijn, maar dit jaar is de stijging sterker dan anders. Het katholiek onderwijs vermoedt dat bij een gebrek aan fysieke opendeurdagen leerlingen sneller kiezen voor wat vertrouwd is. Doorslaggevender is wellicht dat veel minder B- en C-attesten zijn afgeleverd. Door corona en de lange periode van afstandsonderwijs kregen veel leerlingen het voordeel van de twijfel.

In het aso werden twee derde minder C-attesten gegeven dan het jaar ervoor, waardoor minder leerlingen moesten blijven zitten. Ook daalde het aantal B-attesten, waarbij leerlingen wel naar het volgende jaar mogen, maar worden uitgesloten van bepaalde studierichtingen. Daardoor blijft het watervaleffect naar het technisch en beroepsonderwijs dit jaar beperkt.

Kwalijke evolutie

'Het is een kwalijke evolutie, maar wel onvermijdelijk', zegt onderwijsexpert Wouter Duyck (UGent). Zeker in het secundair onderwijs zijn veel leerlingen maanden niet naar school kunnen gaan. Het eerste, het derde en het vijfde middelbaar keerden maar een paar dagen terug naar de schoolbanken. Hoewel examens afnemen mogelijk was, hebben veel scholen ervoor gekozen dat niet te doen.

Dit is een kwalijke evolutie. We moeten absoluut vermijden dat we ook dit jaar attesteren zonder examens. Wouter Duyck Onderwijsexpert UGent