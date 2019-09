Francken laat begrotingsevenwicht niet los

De nieuwe Vlaamse regering moet de ambitie hebben om binnen vijf jaar haar budget in evenwicht te krijgen, zegt N-VA-boegbeeld Theo Francken. Over die ambitie was twijfel ontstaan.

Het Vlaams Parlement opent straks haar werkzaamheden zonder de traditionele septemberverklaring van de minister-president. Formateur Jan Jambon (N-VA) onderhandelt nog altijd met Open VLD en CD&V over een regering. Afgelopen weekend spraken ze een eerste keer over de begroting.

In die gesprekken lijkt er weinig animo om kost wat kost de begroting in evenwicht te houden. Daarvoor is het lijstje met potentiële uitgaven te lang.

Op Radio 1 bevestigde N-VA-boegbeeld Theo Francken dat de beleidskeuzes en de bijhorende facturen 'in elkaar gepuzzeld' worden. Hij vermeldde daarbij de mobiliteitswerken in Antwerpen en de heraanleg van de ring rond Brussel. 'Je moet al die zaken in balans krijgen', zei hij.

Voor Francken moet een 'evenwicht tegen het einde van de legislatuur een doel' zijn.