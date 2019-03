Fraude met zonnepanelen breekt record

Netbeheerder Eandis heeft in 2018 een recordbedrag van 732.485 euro onterecht geïnde subsidies via groenestroomcertificaten gerecupereerd.

Eandis recupereerde vorig jaar 732.485 euro onterecht geïnde subsidies via groenestroomcertificaten. Infrax en Eandis (nu samen Fluvius) beschikken sinds vorig jaar over extra bevoegdheden om energiefraude doeltreffender aan te pakken.

'In 2017 recupereerden we slechts 437.293 euro', zegt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld).

Een decennium geleden waren zonnepanelen in Vlaanderen bijzonder populair, omdat de eigenaars ervan subsidies kregen via groenestroomcertificaten. In 2010 was één groenestroomcertificaat per duizend kWH 350 euro waard.