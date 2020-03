Freya Piryns verlaat de politiek

Ze was een talent, maar voelde zich niet altijd gewaardeerd. Freya Piryns (Groen) verlaat na twintig jaar de politiek.

'Ik voel dat het tijd is om mij te onttrekken aan iets wat me stilaan begon op te vreten. Ik kon de jongste jaren helaas niet meer zeggen dat het een genoegen was om aan politiek te doen. Daarvoor zijn net een keer te veel de poten van onder mijn stoel weggezaagd', schrijft de Antwerpse groene politica Freya Piryns in een Facebook-post, waarin ze aankondigt na twintig jaar uit de politiek te stappen. Ze stapt uit de Antwerpse gemeenteraad, haar zitje komt op 1 april vrij.

Piryns is altijd een talent geweest. Ze werd onverwacht het Antwerpse kopstuk in de campagne van 2014, waar ze inviel voor Mieke Vogels. Maar toen ze in 2014 als lijstduwer voor het Vlaams Parlement niet herverkozen raakte, leek de partijtop haar los te laten.

Ze kreeg nog wel een zitje in de raad van bestuur van de VRT, maar bij de federale verkiezingen van 2019 kreeg ze een onverkiesbare plaats. Vanop de zesde stek haalde ze 15.000 voorkeursstemmen, alleen Kristof Calvo deed beter, maar ze raakte niet verkozen.

Piryns stak niet weg dat ze ontgoocheld was en kondigde aan dat ze zou stoppen met politiek.