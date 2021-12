Frieda Brepoels wordt voorzitter VRT

De N-VA schuift Frieda Brepoels naar voren als opvolger van Luc Van den Brande als voorzitter van de raad van bestuur van de VRT. De Vlaamse regering keurt haar kandidatuur vrijdag goed.

Niet de godfather van de N-VA, maar wel de godmother wordt voorzitter van de VRT. Nadat voormalig Vlaams minister-president en Europees Parlementslid Geert Bourgeois intern te kennen heeft gegeven geen interesse te hebben om Luc Van den Brande (CD&V) op te volgen, schuiven de Vlaams-nationalisten Frieda Brepoels naar voren. De Vlaamse regering bekrachtigt vrijdag haar aanstelling bij de publieke omroep, vernam De Tijd.

Volgens een politiek akkoord in de Vlaamse regering moest Van den Brande, die sinds 2010 de raad van bestuur van de VRT voorzit, zijn functie voor het einde van het jaar neerleggen. Volgens datzelfde akkoord is het aan de N-VA om diens opvolger aan te duiden. De partij wilde dat Bourgeois aanbieden, maar die verkoos de rit uit te doen in het Europees Parlement. N-VA-voorzitter Bart De Wever koos daarop voor Brepoels vanwege haar politieke ervaring en haar netwerk.

Bende van vier

Samen met onder meer Bourgeois behoorde de nu 66-jarige Brepoels tot de bende van vier. Dat was een groep in de Volksunie die zich tegen de plannen van toenmalig boegbeeld Bert Anciaux verzette, die volgens hen ingingen tegen alles waar de Vlaams-nationalistische partij voor stond. In 2001 viel de Volksunie uiteen en de Limburgse stond mee aan de doopvont van de N-VA.

Brepoels heeft dan wel jarenlange parlementaire ervaring, maar is in tegenstelling tot Van den Brande nooit minister geweest.

Tot 2006 was Brepoels ondervoorzitster, een functie die ze neerlegde omdat haar partij besloot toch niet in zee te gaan met Jean-Marie Dedecker om zo het kartel met CD&V te redden. Ze was onder meer Kamerlid, Europees Parlementslid en burgemeester van Bilzen. Ze zetelt ook in tal van raden van bestuur. Zo is ze voorzitster van De Vlaamse Waterweg.

Geen stemmenkanon

Brepoels heeft dan wel jarenlange parlementaire ervaring, maar heeft in tegenstelling tot Van den Brande nooit deel uitgemaakt van een regering. Ook was ze geen stemmenkanon. Toen de N-VA in 2003 voor het eerst op eigen kracht naar de verkiezingen trok, raakte alleen Bourgeois verkozen in de Kamer waardoor de partij maar nipt kon overleven.

Ter haar verdediging wordt erop gewezen dat ze veel bestuurservaring heeft en dat ze geen tafelspringer is die would be-CEO wil spelen, waardoor ze in conflict zou kunnen komen met CEO Frederik Delaplace. Sinds 2020 is die verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de omroep. Bij een keuze voor andere N-VA’ers was dat mogelijk een ander verhaal geweest.

Moeilijke periode

Als voorzitter van de raad van bestuur van de VRT moet Brepoels de bladzijde van een moeilijke periode omslaan. Van den Brande verbrandde begin 2020 zijn vingers aan de open oorlog tussen de voormalige CEO Paul Lembrechts en zijn nummer twee Peter Claes. Uiteindelijk werden beiden tot een ontslag gedwongen. De oppositie vroeg toen ook het ontslag van Van den Brande omdat hij te weinig transparant zou zijn geweest naar zijn eigen raad van bestuur.

6.500 euro Een voorzitter van de raad van bestuur van de VRT heeft recht op een vaste jaarvergoeding van 6.500 euro.

In de nasleep van de zaak hervormde Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) de raad van bestuur. Het aantal politiek benoemde zitjes in de raad daalde van twaalf naar acht. De vier overige zitjes gaan naar onafhankelijke bestuurders. Dalle wilde woensdag niet reageren op de aanstelling van de nieuwe voorzitter en wijst erop dat de beslissing pas vrijdag valt. Brepoels zelf wilde ook geen commentaar kwijt.