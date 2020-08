Frustratie over bezoekregeling rusthuizen groeit

Een Vlaamse richtlijn verplicht woon-zorgcentra om zoveel mogelijk open te blijven voor bezoekers. Die moeten in hun bezoekregeling evenwel een moeilijke afweging maken tussen welzijn en veiligheid.

In het ene rusthuis is bezoek een uur per week toegelaten, elders wordt soms maar een halfuur uitgetrokken. Er zijn bezoekers die een stevige vermaning van de directie krijgen als ze te laat vertrekken, anderen riskeren een bezoekverbod voor bewoners die de coronaregels overtreden. Het is maar een greep uit de frustraties die misnoegde familieleden en vrienden van rusthuisbewoners uiten in de Facebook-groep Als Ze Niet Sterven Is Het Geen Nieuws.

Een schrijnend filmpje waarin een huilende bewoonster klaagt dat ze als straf voor het overtreden van de coronaregels twee weken in quarantaine moet blijven, ging viraal. De groep telt 2.700 leden.

Rusthuizen hanteren verschillende bezoekregelingen, maar die zijn volgens heel wat ontevreden bezoekers dikwijls te restrictief. Nochtans zegt de uniforme richtlijn van de Vlaamse taskforce - het overlegorgaan van de drie koepels VVSG, Vlozo en Zorgnet-Icuro en de Vlaamse overheid - dat de woon-zorgcentra zoveel mogelijk moeten openblijven voor bezoek. Volgens de richtlijn kan een rusthuis alleen op slot als zich er een corona-uitbraak voordoet. Zelfs in dat geval mag het woon-zorgcentrum slechts tijdelijk op slot en is per bewoner één bezoek per week toegelaten.

Trauma

Ongeveer twee derde van alle Belgische coronadoden viel de afgelopen maanden in de woon-zorgcentra. Om een nieuw trauma te vermijden, bouwen rusthuizen het bezoek af. Dat gaat evenwel ten koste van het welzijn van bewoners. 'Het heeft weinig met slechte wil van de rusthuizen te maken. Het hangt vooral af van hoe heftig de voorbije periode was', zegt Margot Cloet van de koepel Zorgnet-Icuro.

Een rulrisico op besmettingen bestaat niet. Dan moet je alle deuren dichthouden en heb je ook geen welzijn. Dirk Lips Directeur zorggroep Curando

'Je moet een broos evenwicht tussen welzijn en veiligheid zoeken', zegt directeur Dirk Lips van Curando, een groep boven tien West-Vlaamse woon-zorgcentra. 'Een rulrisico op besmettingen bestaat niet. Dan moet je alle deuren dichthouden en heb je ook geen welzijn.'

Interpretatiemarge

Hoewel de regel uniform is, blijft er marge voor interpretatie. Het ene rusthuis laat langer of meer bezoek toe dan het andere. Peter Marquebreuck van de zorgkoepel Vlozo vindt dat belangrijk. 'Er is een grote diversiteit in de sector van de woon-zorgcentra. Niet alle rusthuizen hebben een grote tuin of een bezoekersruimte waar bezoekers voldoende afstand kunnen houden. Ze moeten hun bezoekregeling aan die omstandigheden kunnen aanpassen.' Maar sommige rusthuizen leggen dan weer een te sterke nadruk op de veiligheid. 'Er zijn rusthuizen die de richtlijn extremer interpreteren', zegt Lips.

Bovendien is het ontvangen van bezoek arbeidsintensief voor het personeel. Bezoekers moeten binnengelaten en naar de kamer of bezoekersruimte worden geleid. Als ze vertrekken, moet de hele ruimte worden ontsmet. Zeker in vakantieperiodes, waarin er meer bezoek en minder personeel is, is dat niet evident.

De Vlaamse taskforce besliste dinsdag dat de drie zorgkoepels een rondvraag bij de rusthuizen moeten organiseren. 'In onze woon-zorgcentra worden de richtlijnen nageleefd en geen enkel centrum sluit de deuren', zegt Marquebreuck na een eerste steekproef. 'Ik zie echt wel de bereidheid om de bezoekregeling goed en kwalitatief uit te voeren.'

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) herbekijkt de uniforme richtlijn volgende week.