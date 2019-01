Fusiegemeenten veroorzaken duizenden foutieve adressen

De fusie van negen gemeenten in Vlaanderen is voer voor een hele administratieve operatie waarbij een pak overheidsdiensten hun adressenlijst moeten aanpassen. Een reeks gemeenten delen een nieuwe fusienaam, andere gemeenten behouden hun naam na een fusie. De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) voerde de aanpassingen door op 3 januari, maar de ingreep leidt tot problemen bij andere overheidsdiensten.

Zo is er het geval van een dokter uit Aalter die van de DIV zijn voertuig niet mag inschrijven omdat de databank niet strookt met de adresgegevens van de federale overheidsdienst Economie. De auto, die via een vennootschap werd aangekocht, staat al enkele dagen geblokkeerd bij de garage omdat de man geen nummerplaat krijgt.

Manueel aanpassen

Maar mogelijk gaat het om meer adresgegevens dan wordt aangenomen. 'Het is duidelijk dat we de gegevens in de KBO nog correcter kunnen maken', zegt Chantal De Pauw van de FOD Economie. 'We roepen bedrijven dan ook op om na te gaan of hun gegevens overeenstemmen met de realiteit.' De overheid heeft in het verleden al campagnes gevoerd om bedrijven aan te sporen hun adressen zelf te verifiëren.