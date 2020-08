Gaan de scholen volledig open of niet?

De druk van ouders, pedagogen en kinderartsen is groot om kinderen vanaf september weer gewoon naar school te laten gaan. Maar het is onzeker of een volledige heropstart mogelijk is. Het Vlaamse onderwijsveld buigt zich daar vrijdag over.

Wat zijn de opties?

De kleuterklassen en de lagere scholen gaan hoe dan ook volledig open, vijf dagen in de week. Er gelden wel nog extra hygiënemaatregelen, maar kinderen hoeven in de klas of op de speelplaats geen afstand te houden.

Voor middelbare scholen ligt het ingewikkelder. In juni werden kleurcodes afgeklopt met elk een eigen scenario: groen, geel, oranje en rood. Code geel geldt bij een beperkte overdracht van besmettingen, waardoor verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Code oranje geldt bij een systematische overdracht van besmettingen in de samenleving, met alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken. Code rood geldt bij wijdverspreide besmettingen in de samenleving, met veel nieuwe uitbraken en clusters. De bedoeling is dat scholen makkelijk schakelen tussen de niveaus, afhankelijk van hoe de epidemie evolueert.

Kwetsbare jongeren kunnen in elk scenario naar school.

Alleen bij code groen kunnen de scholen weer open zoals voor corona, maar dat is uitgesloten zolang er geen vaccin of groepsimmuniteit is. Bij code geel kunnen de scholen vier dagen in de week open, woensdag is er dan in principe afstandsonderwijs. Leerlingen moeten geen afstand houden. Bij code oranje is de verandering ingrijpender: er wordt gewerkt met shifts voor de verschillende klasbubbels, leerlingen gaan dan week om week naar school. Code rood lijkt in grote mate op code oranje, maar met nog iets striktere hygiënemaatregelen. Kwetsbare jongeren kunnen in elk scenario naar school.

Voor het hoger onderwijs bestaat een onderscheid tussen de hogescholen en de universiteiten. Voor de hogescholen betekent geel dat er een mix komt van online- en offlineonderwijs. De circulatie op de campus wordt minstens met 25 procent verminderd, social distancing blijft de norm. Bij code oranje mag het maximumaantal studenten op de campus nog maar 20 procent zijn. Bij code rood is dat nog maar 10 procent. In die twee laatste scenario's wordt maximaal ingezet op afstandsonderwijs.

Code rood gebeurt aan de universiteiten in volledig in afstandsonderwijs.

Aan de universiteiten kunnen de auditoria bij code geel een bezetting hebben van 1 op 2, met mondmaskers. Ook seminaries of werkcolleges kunnen met dezelfde capaciteit doorgaan. Bij code oranje vermindert de capaciteit van aula's tot 20 procent. Onderwijs 'in kleine groepen' kan doorgaan met de helft van de bezettingsgraad, op voorwaarde dat iedereen een mondmasker draagt. Code rood gebeurt volledig in afstandsonderwijs, met uitzondering van specifieke lesvormen zoals labo’s.

Verschillende kleurcodes?

Tot dusver werd steeds gedacht dat één code zou gelden, al kon een burgemeester wel ingrijpen bij een lokale broeihaard en beslissen een school te sluiten. Met de lokalere aanpak van de coronacrisis de afgelopen weken is het niet zeker of dat principe overeind blijft. Luc Sels, rector van de KU Leuven en voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), pleitte drie weken geleden al voor een fijnmaziger systeem met verschillende kleurcodes afhankelijk van de locatie.

De keuze gebeurt bovendien na afstemming met de andere gemeenschappen. Het is niet zeker of per se eenzelfde scenario geldt aan beide kanten van de taalgrens.

Wat zijn de overwegingen?

In juni werd uitgegaan van een 1 september in code geel. Dat we ons midden in een tweede golf bevinden, maakt dat moeilijk, ook al zwakt de groei in het aantal besmettingen ondertussen weer af.

De druk om de scholen ruim te openen is groot. Scholen in buurlanden kunnen binnenkort met weinig beperkingen van start gaan. In Nederland mogen alle leerlingen van het middelbaar gewoon naar school, zonder afstand of mondmaskers. Vooralsnog lijkt het er nog steeds op dat scholen en kinderen niet de motor vormen van de epidemie.

Pedagogen en kinderartsen herhalen woensdag in een open brief het belang van de school voor het welzijn van kinderen.

Bovendien herhalen pedagogen en kinderartsen woensdag in een open brief het belang van de school voor het welzijn van kinderen. Het gaat niet alleen om leervaardigheden en kennis opdoen, maar ook om de veilige, stimulerende omgeving, het bieden van een structuur en tijdinvulling, spelen, sociaal contact en het ondersteunen van kwetsbare kinderen. ‘Al die rollen kunnen veel minder of niet door afstandsonderwijs ingevuld worden’, menen ze.

Wanneer weten we meer?