Gascentrale Tessenderlo neemt eerste horde

Daarmee heeft Luc Tack, de grote baas van chemiebedrijf Tessenderlo Group de beste kaarten in handen om als eerste in Vlaanderen een vergunning te krijgen voor de bouw van een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale. De gascentrale zou namelijk gebouwd worden door zijn energievennootschap Tessenderlo Development Services (TDS).

Vilvoorde en Dilsen-Stokkem

Het wordt nu nog afwachten wat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist over de aanvraag op industrieterrein Schoonhees. Er is al een precedent met een gunstig advies voor de nieuwe gascentrale in Vilvoorde waar Engie toch nog een blauwtje liep.

De minister is een koele minnaar van gascentrales en besliste eerder dat het Duitse RWE er geen kan bouwen in Dilsen-Stokkem. In dat dossier was echter ook de Limburgse deputatie tegen. Voor de gascentrale in Tessenderlo loopt de procedure echter anders en moet de minister al in eerste aanleg beslissen.