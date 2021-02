Gat in Vlaamse begroting 700 miljoen kleiner dan verwacht

De Vlaamse regering legde in november bloedrode cijfers voor. Het tekort zou in het annus horribilis oplopen tot 6,9 miljard euro, schatte minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Uiteindelijk ligt het een tiende lager.

Dienstencheques

Daarnaast temperde de coronacrisis de vaste overheidsuitgaven. De Vlaamse overheid betaalde 133 miljoen minder subsidie uit aan de dienstenchequesector omdat die op een lager pitje draaide. Ook investeringen liepen vertraging op. Er werd 50 miljoen minder geïnvesteerd in schoolgebouwen. ‘Het gaat om uitstel, niet om afstel’, stipt Diependaele aan. ‘De geplande investeringen gaan in 2021 onverkort door.’

Budgettaire meevallers

‘Dat ons tekort 6,2 miljard euro in plaats van 6,9 miljard euro bedraagt, is uiteraard geen reden om te juichen. Onze begroting kleurt nog altijd bloedrood en de uitdaging voor de komende jaren is enorm’, zegt Diependaele. Volgens de adviesraad SERV zal het tekort in 2021 nog altijd 4,1 miljard euro bedragen. Bovendien houdt de regering het relanceplan Vlaamse veerkracht van 4,3 miljard buiten de begroting en stijgt de schuld de komende jaren naar recordhoogte.