Gebrek aan klimaatambitie kost Vlaanderen 433 miljoen euro

Terwijl de Vlaamse regering maandag haar klimaatplan met maatregelen voor 2030 op tafel legde, is het nu al duidelijk dat ze haar klimaatdoelen tegen eind 2020 niet zal halen. Zowel voor hernieuwbare energie als voor energiebesparing zit Vlaanderen niet op schema. Maar ook de CO2-reductie van gebouwen, transport, landbouw en de kleine industrie loopt achter.

Boetes

Als ons land onder de lat gaat, kan Europa boetes opleggen die worden doorgerekend aan de gewesten. Vlaanderen kan de boete nog vermijden door volgend jaar uitstootrechten te kopen van landen die nog CO2-budget op overschot hebben. Op basis van de huidige raming moet Vlaanderen nog voor 42 miljoen euro uitstootrechten in het buitenland kopen om zijn tekort te compenseren.

Voorts lijkt Vlaanderen ook de groenestroomdoelstellingen niet te halen. Om sancties te vermijden kan de regering capaciteit kopen van Wallonië, dat meer hernieuwbare energie produceert dan afgesproken. Daarnaast moet Vlaanderen ook in het buitenland rechten aankopen om het gebrek aan groene stroom te compenseren.

De SERV benadrukt dat het niet bij een eenmalige factuur zal blijven. De 433 miljoen euro is een richtbedrag voor 2020. Sommige kosten keren jaarlijks terug zolang we de doelen niet halen.

Bovendien kan de factuur hoger of lager uitvallen afhankelijk van hoe Vlaanderen nog presteert. De SERV waarschuwt de Vlaamse regering dat ze nog deze legislatuur de factuur op haar bord zal krijgen zonder dat daarvoor geld gereserveerd is in de begroting.