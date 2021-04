Gedeeltelijk contactonderwijs in hogescholen en uniefs

Studenten van hogescholen en universiteiten kunnen na de paasvakantie opnieuw gedeeltelijk naar de les, volgens dezelfde regeling als voor de paaspauze.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs stellen voor om vanaf maandag 19 april opnieuw gedeeltelijk contactonderwijs mogelijk te maken in het hoger onderwijs, volgens dezelfde regeling die gold vlak voor de paaspauze. De meer dan 270.000 studenten van de hogescholen en de universiteiten zitten al meer dan een jaar in een van de strengste coronaregimes.

Het streefdoel is studenten twee halve dagen of een dag onderwijs op de campus per week te kunnen verzekeren. De campuscapaciteit wordt opgetrokken tot een maximum van 20 procent.

Weyts benadrukt dat het gaat om een aanbod, niet om een verplichting. Studenten kunnen er nog altijd voor kiezen hoorcolleges die georganiseerd worden op de campus vanop afstand te volgen. De strenge veiligheidsmaatregelen inzake mondmaskers en afstand blijven behouden. Net zoals voor de heropening van het leerplichtonderwijs moet het Overlegcomité de beslissing woensdag nog bekrachtigen.

Zelftesten

Als extra veiligheidsmaatregel reserveert de Vlaamse regering exclusief voor het niet-leerplichtonderwijs (hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, deeltijds kunstonderwijs) vanaf begin mei 200.000 zelftesten per week. Daarmee kan het onderwijspersoneel zichzelf twee keer per week eenvoudig en kosteloos testen. Ook in het basisonderwijs en de middelbare scholen zou dat vanaf begin mei moeten kunnen.

Dit is niet de grote heropening. Maar het is een eerste stap die hopelijk volgende stappen mogelijk maakt. Ben Weyts Minister van Onderwijs