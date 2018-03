Geduld met De Lijn-baas Kesteloot raakt op

Het geduld van de Vlaamse meerderheidspartijen over De Lijn-topman Roger Kesteloot raakt stilaan op door zijn gestuntel in het Retibo-dossier.

Kesteloot, de directeur-generaal van De Lijn, mocht donderdag tekst en uitleg komen geven in de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement. Hij stelde een nieuwe timing voor de invoering van het nieuwe ticketingsysteem Retibo: abonnementshouders moeten tegen het einde van het tweede kwartaal van dit jaar een Mobib-kaart hebben, waarna alle reizigers geteld zullen kunnen worden. De verbeterde real-time info voor de reizigers komt er dit voorjaar nog, de aankondiging van haltes op bussen komt er pas in de tweede helft van volgend jaar.

Maar de topman van De Lijn moest toch vooral door het stof. 'Hoe lang hebben wij het nu al over Retibo? Hoe vaak zijn er nu al niet nieuwe timings vooropgesteld? Ik heb mijnheer Kesteloot daar nu al tientallen vragen over gesteld maar we staan na tien jaar nog altijd nergens', zei Open Vld'er Marino Keulen.

Zijn collega-parlementsleden Björn Rzoska (Groen), Karin Brouwers (CD&V) en Joris Vandenbroucke (sp.a) sloten zich deels aan bij die kritiek. Het parlement vroeg zich ook af hoe zeker Kesteloot van de nieuwe vooropgestelde timing was. 'Op 1 februari beloofde minister Weyts nog dat halte-aankondiging op de bussen tegen eind maart operationeel zou zijn. Nu blijkt dat we dat pas in de tweede helft van 2019 kunnen verwachten. Zeer teleurstellend', zeiVandenbroucke.

Timing niet realistisch

Het systeem Retibo - of Registratie-, Ticketing- en Boordcomputer - bezorgt de openbaarvervoersmaatschappij al sinds 2011 kopzorgen. De opdracht werd dan door toenmalig minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) toegekend aan THV Profa, maar al snel bleek dat de gevraagde software eigenlijk te complex was en de timing dus niet realistisch.

Het budget is intussen opgelopen van 97 naar bijna 150 miljoen euro, de timing opgeschoven van 2015 naar 2018-2019. De Lijn heeft de leverancier intussen al met 4,25 miljoen aan vertragingsboetes opgezadeld. Kesteloot hekelde de 'framing' in de media. 'Ik las dat de 150 miljoen euro weggegooid geld is', zei hij. 'Maar het merendeel werd wel degelijk goed besteed.'