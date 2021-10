Geen coronapas in Vlaamse Rand

De Vlaamse regering heeft beslist dat ook gemeenten met een lage vaccinatiegraad, zoals die in de Vlaamse Rand, geen coronapas kunnen invoeren.

Gemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel zullen geen coronapas kunnen invoeren. Onder anderen Hans Bonte (Vooruit), de burgemeester van Vilvoorde, had daarvoor gepleit, omdat de vaccinatiegraad in zijn gemeente met 64 procent een stuk lager ligt dan in de rest van Vlaanderen.

'De vaccinatiegraad ligt in Vlaanderen hoog. Ook in de Brusselse rand stijgt ze nog altijd', zegt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). 'De Vlaamse regering besliste daarom vandaag geen coronapas in te voeren in sommige Vlaamse steden en gemeenten. Geen pasjesmaatschappij nodig.'

Woonzorgcentra en ziekenhuizen

De Vlaamse regering bekeek deze week het scenario om in gemeenten met een vaccinatiegraad onder 70 of 75 procent voor besturen de optie te creëren om een coronapas in te voeren op café, restaurant, kleine evenementen of in bedrijven en fitnesscentra. Maar de regering heeft beslist dat daar niets van in huis komt: noch van een verplichte, noch van een vrijwillige invoering van de coronapas.

Of de pas ingevoerd wordt voor woon-zorgcentra of ziekenhuizen moet nog beslist worden. De taskforce vaccinatie had in een advies aanbevolen de coronapas te verplichten, maar de Vlaamse regering en de zorgsector willen daar niet in meegaan.