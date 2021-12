Geen diploma meer nodig voor eerste stappen in de zorg

Het wordt binnenkort mogelijk zonder het vereiste diploma in de zorg te werken, als daarna een opleiding op de werkvloer volgt. Dat staat in het nieuwe Vlaamse actieplan dat mensen naar de zorg moet lokken. 'We hebben iedereen nodig.'

De helden van de zorg zijn met te weinig. Ziekenhuizen, woonzorgcentra en kinderdagverblijven kampen met personeelstekorten die moeilijk ingevuld raken door de krapte op de arbeidsmarkt. Midden december stonden bij de VDAB 4.436 vacatures voor verzorgenden en verpleegkundigen open, 1.203 voor kinderbegeleider en 867 voor opvoeder. Het personeelstekort leidt tot een te hoge werkdruk, personeelsuitval en kwaliteitsverlies.

De essentie De Vlaamse regering heeft een actieplan klaar om de instroom in de zorg te bevorderen.

Ze trekt daar eenmalig 30 miljoen euro voor uit.

Een van de opvallendste maatregelen is dat het binnenkort mogelijk wordt zonder het vereiste diploma in de zorg aan de slag te gaan en dat diploma al lerend op de werkvloer te behalen.

Niet alleen tijdens corona, maar ook op de lange termijn is de zorg een zorgenkind. De komende jaren gaat een grote groep babyboomers met pensioen, terwijl de groep mensen die zorg nodig hebben zal groeien. Om die dubbele vergrijzing op te vangen schat de werkgeversorganisatie Verso dat tot 2026 jaarlijks 46.000 nieuwe personeelsleden nodig zijn. Drempels als diplomavereisten en moeilijke work-life balance leiden ertoe dat dat geen sinecure wordt.

Onze Vlaamse arbeidsmarkt staat in brand en dat is in de zorg- en welzijnssector enorm voelbaar. Het wordt een uitdaging om kwalitatieve zorg te blijven garanderen. Hilde Crevits Vlaams minister van Werk

'Onze Vlaamse arbeidsmarkt staat in brand en dat is in de zorg- en welzijnssector enorm voelbaar', zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). 'Het wordt een uitdaging kwalitatieve zorg te blijven garanderen.'

Vlaams actieplan

De Vlaamse regering trok begin dit jaar 570 miljoen euro uit voor loonsverhogingen, betere werkomstandigheden en meer handen om zorgfuncties aantrekkelijker te maken. Nu introduceert ze een actieplan Zij-instroom, dat Crevits samen met Vlaams minister van Volksgezondheid en Welzijn Wouter Beke (CD&V) en de sociale partners uitwerkte. Een eenmalige investering van 30 miljoen euro moet ertoe leiden dat meer mensen de weg naar de zorg vinden.

Meer dan de helft van dat bedrag - zo'n 17 miljoen euro - dient om de opleidingstrajecten te versterken en uit te breiden. Nu al kunnen werknemers die elders aan de slag zijn zich via bepaalde trajecten oriënteren naar een job in de zorg, zonder dat ze daarbij loon verliezen. De overige 13 miljoen euro gaat naar de sensibilisering van jongeren en groepen waar nog veel potentieel zit - zoals erkende vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond - voor een nieuw platform dat orde moet scheppen in het diverse aanbod opleidingen en voor coaching en begeleiding.

Contract onbepaalde duur

Een opvallende nieuwigheid is dat het mogelijk wordt zonder het vereiste diploma in de zorg aan de slag te gaan met een contract van onbepaalde duur. Daarvoor wordt in structurele middelen voorzien. Een werknemer combineert dan zijn opleiding met werken en moet na verloop van tijd zijn diploma halen. Dat zal niet tot kwaliteitsverlies lijden, verzekert Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer. 'Het gaat om werknemers uit andere sectoren die er bewust voor kiezen om in de zorg te stappen. Vaak zijn dat pareltjes van profielen, met een hele bagage aan levenservaring en kennis.'

Ofwel kiezen we ervoor dingen anders te doen, ofwel zullen we moeten kiezen aan wie we zorg verlenen. Margot Cloet Topvrouw Zorgnet-Icuro

Naast het actieplan voorziet Beke ook in extra ademruimte voor de woonzorgcentra. Voortaan mogen ze bepaalde taken - zoals eten uitdelen, bedden opmaken - uitbesteden aan niet-zorgpersoneel, waardoor verpleegkundigen en zorgkundigen meer tijd hebben voor zorgtaken.