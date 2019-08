Geen erkenning voor 'islamschool' in Genk

Het Selam College in Genk krijgt aan de vooravond van het nieuwe schooljaar slecht nieuws. De aanvraag voor een voorlopige erkenning als onderwijsinstelling is niet goedgekeurd door Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Het verslag van de onderwijsinspectie geeft volgens Crevits aan dat de school niet voldoet aan alle voorwaarden voor de erkenning. Het gaat specifiek over de voorwaarde dat de school de Belgische grondwet en de internationale verdragen goedkeurt, in het bijzonder over de rechten van de mens en van het kind. De inspectie kwam volgens Crevits tot die conclusie op basis van een advies dat ze heeft ingewonnen bij de Staatsveiligheid.

De organisatie heeft aleen school in Schaarbeek en een in Charleroi. Voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) noemde het ‘een heel gevaarlijke cocktail, die de toekomst van die kinderen naar de knoppen helpt.' Zij zegt nu in een reactie 'dankbaar te zijn namens de vrouwen van morgen die beter af zijn in een vrije school, maar ook namens hun stilzwijgende moeders die het Selam College een bedreiging vinden voor hun dochters.'