Geen mondmaskers meer op de schoolbanken

Kinderen in het lager onderwijs moeten vanaf 1 september geen mondmasker meer dragen. In het middelbaar moet het ook niet als leerlingen stilzitten in de klas. Dat is beslist op het corona-overleg van het Vlaams onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft samen met alle sleutelspelers van de sector de coronaregels vastgelegd voor het begin van het nieuwe schooljaar.

De belangrijkste beslissing is dat weer voltijds fysiek zal worden les gegeven de mondmaskerplicht in het Vlaams middelbaar onderwijs versoepeld wordt. Voortaan gelden de regels er die vandaag gelden in de horeca en de rest van de samenleving. Als ze in de les aan de schoolbanken zitten, mogen scholieren en leerkrachten hun mondmasker afzetten.

Wel nog op speelplaats

Voor alle activiteiten buiten de klasvloer zullen wel nog mondmaskers moeten worden gedragen. Zo is er wel mondmaskerplicht op de speelplaats als geen afstand kan worden gerespecteerd. Bij het sporten zullen leerlingen geen mondmasker moeten dragen.

In het basisonderwijs moeten leerlingen noch leraars een masker dragen. Van die regel kan voor het vijfde en zesde leerjaar afgeweken worden als dat nodig is door de lokale evolutie van de epidemie. De preventieadviseur of - in het geval van een acute situatie - de crisiscel zal strengere regels opleggen.

Er is een noodplan om bij uitbraken in te grijpen. Afhankelijk van de toestand, kan besloten worden om personeel en leerlingen ouder dan tien twee weken mondkapjes op te leggen, klasgroepen preventief te testen of in quarantaine te zetten.

Nieuwe evaluatie eind september

De regeling blijft in principe van kracht tot een nieuwe evaluatie eind september. Maar als de omstandigheden het toelaten of vereisen, kan het onderwijsoverleg altijd vroeger worden samengeroepen, laat Weyts weten.

De versoepeling komt er wel niet voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Dat komt door de nog altijd lage vaccinatiegraad in Brussel. Tot eind september blijven de coronaregels er van kracht zoals die tot eind vorig schooljaar van kracht waren. Dat komt neer op algemene mondmaskerplicht in het middelbaar onderwijs en voor de hoogste graad van het lager onderwijs. Ook de Franstalige Brusselse scholen blijven onder een strenger mondmaskerregime, anders dan in Wallonië. Daar zijn vandaag net als in Vlaanderen alle mondmaskers geschrapt als kinderen aan hun tafeltje zitten. Zodra ze bewegen, moet het mondkapje op.

Ventilatie

Tweede belangrijk element wordt de inzet op ventilatie. Een algemeen verplichte installatie van CO2-meters komt er niet, hoewel onder meer de socialistische vakbond ACOD daarop aandrong. Maar Ben Weyts toonde zich daar eerder geen voorstander van.

De preventie-adviseur zal zich op basis van een risicoanalyse ter plaatse vergewissen van de veiligheid van de lokalen en in lokalen waar dat nodig is een CO2-meter zelfs mondmaskerplicht kunnen opleggen.