Geen nieuwe belastingen in Vlaamse klimaatplannen

De Vlaamse regering wil geen extra belastingen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. De oppositie vraagt zich af welke alternatieven in de plaats komen.

Voor Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) is het duidelijk: de klimaatambities zullen niet met belastingen worden betaald. Dat benadrukte ze gisteren in het Vlaams Parlement. ‘Als je de harten wilt veroveren en een draagvlak wilt creëren, dan doe je dat niet met taksen, maar met creatieve oplossingen’, zei Demir. ‘Wij willen ook een krachtdadig klimaatplan, maar wel een dat realistisch is. Meer belastingen werken contraproductief.’