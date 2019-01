Geen privédetectives voor steuntrekkers in Antwerpen

Het nieuws staat in verschillende kranten. De onderzoeken die het Antwerpse OCMW liet uitvoeren door het Nederlandse bedrijf Soza Xpert, schenden het beroepsgeheim en zijn onwettig, zegt minister van Maatschappe­lijke Integratie Denis Ducarme (MR). Via privédetectives van Soza Xpert liet het OCMW nagaan of steuntrekkers onroerend goed bezitten in het buitenland en dus fraude plegen als ze hier een uitkering krijgen.