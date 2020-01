Geen tegenkandidaat voor Van Goethem bij rectorverkiezingen UAntwerpen

De rector van de Universiteit Antwerpen volgt in maart wellicht zichzelf op. Als Van Goethem 50 procent van de stemmen behaalt, is hij herverkozen.

Herman Van Goethem is historicus en jurist van opleiding en erg aanwezig in het publieke debat. Sinds 2016 is hij rector van de Antwerpse universiteit. Zijn eerste mandaat loopt op 31 augustus dit jaar af.