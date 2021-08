'Geen vergoeding voor geweigerde bouwvergunning in overstromingsgebied'

Eigenaars van een bouwgrond in overstromingsgevoelig gebied moeten niet rekenen op een financiële compensatie als hun vergunning geweigerd wordt. 'Bij een geweigerde vergunning ontstaat geen planschade', zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Na de waterellende van vorige maand in ons land riep Demir (N-VA) de lokale besturen op geen vergunningen meer af te leveren voor bouwprojecten in overstromingsgevoelig gebied. Ze liet zelfs verstaan beroep aan te tekenen tegen gemeentebesturen die toch vergunningen zouden afleveren.

Van schadevergoedingen is volgens Demir geen sprake. 'Een eigenaar wiens eigendom je afneemt, moet je correct vergoeden. Een eigenaar wiens stukje bouwgrond plots ingekleurd wordt als natuur ook. Maar een vergunningsweigering is een heel ander verhaal en heeft niks te maken met centen', zegt ze aan De Tijd.

Schering en inslag

Een vergunning om te bouwen wordt pas verleend als de bouwplannen voldoen aan juridische, ruimtelijke en technische voorwaarden. Het is dan ook schering en inslag dat gemeentebesturen vergunningen weigeren. 'Nooit gaat dat gepaard met een cheque voor de aanvrager wiens vergunning geweigerd wordt', zegt Demir. 'Als de deputatie van Limburg een vergunning voor een gascentrale weigert, moet ze het bedrijf geen vergoeding geven.'

Dat bij lokale besturen de verwachting leeft dat een weigering vergoed moet worden, komt volgens de minister door verwarring met de vergoeding voor planschade. Dat is het waardeverlies dat ontstaat als een bouwgrond herbestemd wordt tot natuur- of landbouwgebied. In dat geval kan de eigenaar wel op een vergunning rekenen. 'Maar bij een geweigerde vergunning ontstaat geen planschade', zegt Demir. 'Ik betreur dat onteigeningen, herbestemmingen en vergunningsweigeringen op een hoop worden gegooid.'