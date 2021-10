Geert Bourgeois neemt in 2024 afscheid van politiek

Voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) stapt in 2024 uit de politiek. Dat kondigt hij aan in een interview met de Krant van West-Vlaanderen.

Twintig jaar geleden stond Geert Bourgeois mee aan de wieg van de N-VA, die ontstond uit de Volksunie (VU). 'De geboorte van N-VA en het welslagen ervan' is de grootste trots uit zijn politieke carrière, zegt hij in het interview.

Bourgeois zetelt nog tot 2024 in het Europees parlement. Daarna neemt hij afscheid van de actieve politiek, hij zal dan 73 zijn. 'Je mag jezelf niet overleven', zegt hij. 'Let wel: ik zal de politiek nooit helemaal loslaten. Ik wil heel graag intellectueel bezig blijven. Maar een nieuw mandaat lijkt me niet meer aangeraden. Ik heb alle vertrouwen in de volgende generatie.'

Bourgeois ontkent geruchten dat hij de nieuwe voorzitter van de VRT zou worden. 'Dat wordt inderdaad gefluisterd. Maar neen, dat zal niet gebeuren. Dat is onverenigbaar met mijn Europees mandaat. Ik zal dat niet inruilen voor de VRT. Ik voel me goed in Europa.'

Het cultuurflamingantisme ligt ook aan de basis van onze partij. Helaas is het onderweg fout gelopen Geert Bourgeois Europees Parlementslid en voormalig Vlaams minister-president

Groene klemtonen

Bourgeois blikt in het gesprek vooruit op het ideologisch congres van de partij in 2023. 'Ikzelf zou twee accenten willen leggen. Ten eerste moeten we nog meer groene klemtonen leggen. De VU was de eerste groene partij van Vlaanderen. De N-VA moet die rol opnieuw opnemen', zegt hij. 'En twee: ik pleit voor verzoening met de cultuurwereld. Cultuur is een essentieel onderdeel van het warme, Vlaamse weefsel. Het cultuurflamingantisme ligt ook aan de basis van onze partij. Helaas is het onderweg fout gelopen.'