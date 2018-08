Geert Noels: 'Verkeersonveiligheid is géén fact of life'

Vier leden van één familie kwamen dinsdag om bij een dramatisch ongeval. Het stoort de econoom Geert Noels mateloos dat zo’n drama wordt aanvaard als tragisch maar ‘normaal’.

Een moeder, haar dochter en haar twee kleinkinderen. Dat was de loodzware tol van een ongeval eerder deze week op de E34/N49 tussen Antwerpen en Knokke, ter hoogte van Maldegem. Een vrachtwagen reed er om een nog onbekende reden in op een paar auto’s die voor het rode licht stonden.

Het zware ongeval plaatst de erg middelmatige reputatie van ons land op het vlak van de verkeersveiligheid nog eens in de schijnwerpers. We doen het, mee met de Europese trend, elk jaar beter. Maar met vorig jaar 55 dodelijke verkeersslachtoffers per miljoen inwoners presteren we nog steeds slechter dan het Europese gemiddelde van 49 per miljoen.

Hoge tol

637 doden Aantal doden op Belgische wegen in 2017

‘We zitten in het midden van de klas als je naar Europa kijkt’, zegt Stef Willems, de woordvoerder van het kenniscentrum VIAS, dat de verkeersveiligheid in ons land promoot. ‘Dat is al een pak beter dan enkele jaren geleden. We hebben echt een inhaalbeweging gemaakt. Zwarte punten worden traag maar zeker aangepakt. We bestraffen de recidivisten strenger. We controleren strenger en sensibiliseren meer.’ Maar er zijn vorig jaar nog steeds 637 dodelijke slachtoffers gevallen en zo’n 50.000 gewonden, van wie velen de gevolgen levenslang meedragen. Dat is een ontzettend hoge tol die een maatschappij niet kan blijven tolereren.’

Schermvullende weergave ©Mediafin

Het is de nagel waar ook Econopolis-econoom Geert Noels al jaren op klopt. Na het ongeval in Maldegem trok hij weer aan de alarmbel. ‘Elk jaar opnieuw beginnen we aan een nieuw schooljaar, goed wetende dat ook nu weer slachtoffers in het verkeer zullen vallen. Het gemak waarmee we dat aanvaarden, stoort me mateloos. We lijken onze verkeersonveiligheid als een fact of life te aanvaarden, iets waar weinig aan te veranderen valt. Dat doet me steigeren.’

'Leen desnoods geld'

Noels erkent dat her en der inspanningen gebeuren. ‘Maar mag de lat iets hoger liggen? Neem nu de lijst met zwarte punten, waarop het kruispunt waar dit ongeval is gebeurd ook staat. De traagheid waarmee die lijst wordt aangepakt, houd je toch niet voor mogelijk? Ja, infrastructuurwerken vragen tijd. Maar als je iets echt wil, krijg je dat op korte tijd geklaard. Stel dat de E34 aangepakt moet worden omdat die onze economie anders lam zou leggen. Dan is dat binnen het half jaar geregeld. Beleidsmakers moeten durven, zeker in een jaar waarin de Vlaamse regering 100 miljoen euro overschot boekt. Leen er desnoods geld voor. Het gaat om mensenlevens.’

Het gemak waarmee we voorbijgaan aan de vele doden die op onze wegen vallen, doet me steigeren. Geert Noels Econoom Econopolis

Net als veel verkeersexperts verwijst Noels naar Nederland. ‘Daar hebben ze decennia geleden de structurele beleidskeuze gemaakt dat het zo niet verder kon. Ze hebben er hun hele beleid op afgestemd. Wij hebben jarenlang nagelaten keuzes te maken. We proberen nu stukje bij beetje de situatie recht te trekken, terwijl om iets dat structureel is scheefgegroeid recht te trekken een structurele aanpak nodig is.’

Dat de Belgen ongevallen wel dramatisch vinden, maar verder vooral vrij willen zijn in hun gedrag, maakt het niet gemakkelijker om te ‘durven’, erkent Noels. ‘Belgen hebben een cultuur waarin het jarenlang oogluikend is toegestaan om een beetje buiten de lijntjes te kleuren. Of dat nu over bouwovertredingen of verkeer gaat. Als je daar paal en perk aan wil stellen, luidt het al snel dat onze vrijheid wordt beknot. Kijk naar de weerstand die flitspalen oproepen, terwijl die indertijd tot een ommekeer in het aantal verkeersdoden hebben geleid.’

Smartphone

De econoom pleit ook voor andere, strengere maatregelen. ‘Elke dag dat ik met de auto rijd, moet ik wel ergens uitwijken voor iemand die achter het stuur met zijn smartphone bezig is. Gisteren ben ik nog een voetpad op moeten rijden om iemand te ontwijken die plots uitweek omdat hij aan het texten was. Daar moet je komaf mee durven te maken, met strengere straffen en genoeg controles. Mensen zullen dat niet leuk vinden. Maar dat is geen reden om het niet te doen. In Frankrijk mag je sinds kort zelfs geen smartphone meer gebruiken als je met je wagen stilstaat.’