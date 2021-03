Gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn stap dichterbij

De Vlaamse regering kan een doelstelling uit haar regeerakkoord afvinken: de gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn.

De Vlaamse regering heeft vrijdag het ontwerpdecreet van Mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) over de continuïteit van dienstverlening bij De Lijn goedgekeurd. Daarmee heeft ze de op een na laatste kaap gerond om deze zomer de minimumdienst op stakingsdagen in te voeren. Alleen het parlement moet nog het licht op groen zetten.

Peeters duwde in december op het gaspedaal. Ze had de vakbonden en de directie van De Lijn in 2019 de opdracht gegeven een voorstel voor de minimale dienstverlening uit te werken. Die slaagden daar - onder meer door corona en de sociale verkiezingen - niet in, waardoor de ministers het heft in handen nam en zelf een regeling uitwerkte.

72 uur

De nieuwe regeling van Peeters vraagt dat een stakingsaanzegging minimum acht dagen op voorhand gemeld wordt. Werknemers krijgen tot 72 uur voor de staking om te laten weten of ze eraan deelnemen.

Op basis van het aantal werkwillige chauffeurs tekent de vervoersmaatschappij dan een nieuw vervoersaanbod uit. Dat communiceert De Lijn 24 uur op voorhand aan de reizigers, zodat die ruimschoots op tijd weten of hun bus rijdt. De regeling heeft veel gelijkenissen met de minimale dienstverlening bij de NMBS.

Frustratie

Het moet gedaan zijn met kinderen die aan de bushalte worden afgezet en dan een sms moeten sturen naar hun ouders omdat de bus niet komt. Lydia Peeters Vlaams minister van Mobiliteit

De minister van Mobiliteit hoopt een grote frustratie bij de klanten weg te nemen: bussen die gepland waren, maar niet komen opdagen. 'Het moet gedaan zijn met kinderen die aan de bushalte worden afgezet en dan een sms moeten sturen naar hun ouders omdat de bus niet komt, of werknemers die niet naar hun werk kunnen door geannuleerde ritten', zegt Peeters in een reactie aan De Tijd. 'We moeten een vlotte, gegarandeerde dienstverlening bieden.'