Dat CD&V-voorzitter Joachim Coens aan de statuten wil sleutelen, maar geen klare strategie voor CD&V als centrumpartij voor ogen heeft, doet het rommelen in de partij.

De voorzitter lekte zelf de plannen over een 'lenteschoonmaak' van de CD&V-statuten om vervolgens wat goede pers te krijgen, en dat was misschien niet zo'n goed idee, is te horen in de coulissen van de partij. Sindsdien klinkt er gegrom in de middenpartij.

Coens krijgt het verwijt eigengereid de oude vormen en gedachten bij CD&V overboord te willen gooien, zonder daar grondig over te hebben overlegd. En zonder dat hij duidelijk heeft kunnen maken hoe het dan verder moet met CD&V. 'Power to the people schrijft hij in zijn Kerstmanifest. Tja, wat moet je daarmee? Het heeft allemaal zo'n hoog Bond zonder Naam-gehalte', hekelt een oud-minister.

De kritiek klinkt het luidst in de zogenaamde geledingen, waar Coens grote schoonmaak wil houden. Het gaat dan over de jongeren, de vrouwen en de senioren. Die verliezen macht, net als de klassieke standen: de christelijke werknemersorganisatie Beweging.net, de zelfstandigen van Unizo en de Boerenbond. Die structuren brengen niet meer op.

Oranje trefpunten

Coens wil ramen en deuren opengooien door 'oranje trefpunten' te organiseren, wat herinnert aan de 'bijenkorven' van gewezen voorzitter Stefaan De Clerck. Die bijenkorven waren geen succes, en CD&V-coryfee Eric Van Rompuy vreest ook dat Coens' plannen weinig zoden aan de dijk zullen brengen.

Van Rompuy, die in zijn jonge jaren furore maakte bij de CD&V-jongeren en sinds kort voorzitter is van de CD&V-senioren, hekelt dat Coens de leeftijdsgrens voor de jongeren wil verlagen en die voor de senioren wil verhogen. Zo knijpt hij twee kanalen dicht waarlangs jongeren en ouderen bij de partij worden betrokken, aldus Van Rompuy. Ook de rol van Vrouw & Maatschappij wordt aan banden gelegd. 'Dat verklaart waarom zo kritisch wordt gekeken naar de statuten door de geledingen, die van naam moeten veranderen en doelgroepenwerkingen zullen heten', aldus Van Rompuy.

Net zoals Van Rompuy liet oud-premier Yves Leterme op het digitale partijbestuur van afgelopen maandag verstaan dat Coens beter eerst werk maakt van een strategie voor CD&V, waarna de statuten kunnen worden aangepast. Dat niemand goed weet waar de voorzitter inhoudelijk en strategisch naartoe wil, is volgens een CD&V'er met veel kilometers op de teller de onderliggende reden voor het opborrelende ongenoegen.

Na de verkiezingsnederlaag hebben de zogenaamde twaalf apostelen wel een analyse gemaakt, maar daarin ging het vooral over de partijwerking. Er kwam geen antwoord op de vraag hoe CD&V zich als middenpartij weer op de kaart kan zetten en hoe de jarenlange electorale afbrokkeling kan worden gekeerd.

'In een gepolariseerde samenleving met een groeiende invloed van de sociale media heeft een compromispartij - enerzijds, anderzijds - geen herkenbaarheid', zegt Van Rompuy, die vindt dat het roer moet worden omgegooid. 'Zonder eerste minister of minister-president is CD&V niet meer de natuurlijke centrumpartij en moet ze een eigen profiel opbouwen met duidelijke standpunten over alle maatschappelijke thema’s', meent Van Rompuy.

Hoe CD&V zich moet positioneren, is een oefening die in de partij nog niet is gemaakt. 'Tijdens de aanslepende regeringsonderhandelingen hebben we lang ons wagonnetje aan dat van de N-VA gehaakt. Toen bleek dat een regering met de N-VA niet mogelijk was, hadden we weinig andere keuze dan mee scheep te gaan met Vivaldi. Dat is ons overkomen, daar is intern weinig debat over geweest', klinkt het.

Na de vorming van de regering-De Croo kwam Coens wel met zijn Kerstmanifest 'Power to the people'. Daarin poneert hij de nabijheid als antwoord op de globalisering, wat aansluit op het DNA van CD&V om 'midden de mensen' te staan. Maar het is vaag voor een partij, die ook geen houvast meer heeft aan het leiderschap van de Vlaamse of de federale regering.

Geen absoluut boegbeeld

CD&V heeft voor het eerst ook geen absoluut boegbeeld meer, zoals Wilfried Martens, Jean-Luc Dehaene, Yves Leterme, Kris Peeters en in de jongste verkiezingscampagne Hilde Crevits. Coens maakte wel een goede beurt bij de casting van zijn ministers in de federale regering. Die verjongingsoperatie biedt toekomst. De hoop is dat Annelies Verlinden kan uitgroeien tot het nieuwe boegbeeld, maar voorlopig komt er nog veel gewicht op Coens' schouders.

Joachim moet nu zijn job doen. Het is aan hem om ook een draagvlak te zoeken. Partijtopper