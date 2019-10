Geld voor wachtlijsten gehandicapten

De Vlaamse regering wil 600 miljoen extra in welzijn investeren.

De komende jaren wordt extra geïnvesteerd om de wachtlijsten in de gehandicaptensector terug te dringen. Het gaat om 270 miljoen euro. Dat is een pak minder dan de gevraagde 1,6 miljard die nodig is om de volledige wachtlijst aan te pakken.